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「MG5 GT轎跑」進軍馬來西亞！1.5升動力預估折合新台幣70萬

▲MG5 GT預告將進軍馬來西亞，鎖定當地的TOYOTA Vios、HONDA City。（圖／翻攝自MG）

▲MG5 GT即將釋出預告將進軍馬來西亞，鎖定當地的TOYOTA Vios、HONDA City。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG5 GT在泰國市場享有不錯的人氣，近來已準備進軍馬來西亞市場，MG5 GT用中型車尺碼優勢，往下攻佔Vios、City入門小車地盤，馬來西亞MG5 GT預估當地售價折合新台幣70萬！

▲MG5 GT預告將進軍馬來西亞，鎖定當地的TOYOTA Vios、HONDA City。（圖／翻攝自MG）

▲MG5 GT主打年輕族群，不排除在馬來西亞當地CKD組裝上市。

MG5 GT擁有流線、美背線條，採用運動化十足的空力套件，彷彿有小一號的MG7凶狠感，MG5 GT擁有4,675x1,842x1,480mm、軸距2,680mm，屬於中型車尺碼，不過在東南亞市場的MG5 GT主打價格戰優勢，售價是針對入門小車TOYOTA Vios、HONDA City而來。

▲MG5 GT預告將進軍馬來西亞，鎖定當地的TOYOTA Vios、HONDA City。（圖／翻攝自MG）

▲馬來西亞MG5 GT預計採用1.5升自然進氣。

在大陸市場的MG5 GT採用1.5升渦輪，不過在東南亞市場的則採用1.5升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，繳出114匹馬力，動力性能與Vios、City算是相當。

內裝同樣呼應外觀運動化主題，用上不少提升視覺質感的黑化套件，以鋼琴黑烤漆妝點，搭載10吋螢幕、7吋數位儀錶，支援手機娛樂連結等，在泰國也配有ADAS輔助駕駛系統。

在台灣市場規劃上，目前台灣MG已推出HS、ZS、MG4等3款新車，以MG5售價定位來說也頗適合台灣消費族群，加上三菱Grand Lancer停產在即，MG5未來動向仍是值得台灣車迷期待。

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