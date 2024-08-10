【周焦點】國產新休旅進攻80萬級距　進口休旅大降36.9萬　改款Kuga曝光

▲Hyundai國產新休旅現身測試、Opel進口休旅大降價、福特改款新Kuga曝光。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周台灣有不少新車話題，醞釀已久的Hyundai全新Mufasa現身測試，預計今年底上市一拚TOYOTA Corolla Cross神車；台灣Opel 8月再出招，全車系大降價，最高下殺36.9萬，進逼國產車地盤；福特改款新Kuga於車安網、環境部送測完成，最快有望今年上陣，再與HONDA CR-V、MG HS過招！

▲Hyundai Mufasa於台灣現身測試引起話題，預計今年以國產上市進攻一級休旅戰區。

台灣南陽Hyundai籌備全新秘密武器曝光了！新車正是北京現代的Hyundai Mufasa（連結），未來預計以國產上市，進攻80萬級距的TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V等跨界休旅一級戰區，並搭載豐富的配備與L2輔助駕駛科技，預計今年底上市與台灣消費者見面。

▲Opel Grandland 8月大降36.9萬，進攻國產休旅地盤。

台灣Opel於8月祭出超殺優惠（連結），Mokka、GrandLand、Astra全車系都降價，其中Grandland休旅降價最有感，原售價143.9萬，一口氣下殺36.9萬來到107萬，進口休旅賣得比國產車還便宜。

▲福特改款新Kuga陸續完成送驗，最快有望於今年上市。

福特改款新Kuga離上市不遠了（連結），除了有測試車在台灣「趴趴造」，近來在車安網、環境部曝光送測資料，雖然日前經銷端曾表示，台灣改款新Kuga約落在明年第1季左右上市，但面對HONDA CR-V、MG HS的夾擊下，不排除福特六和會提前端出小改款新Kuga這道主菜。

▲60萬有找進口小車退場！小改款Kia Picanto預計今年底接棒。

台灣60萬有找進口小車完售退場（連結），Kia Picanto於官網下架暫別台灣，不過Kia Picanto很快就會與台灣車迷再度相見，Kia Picanto小改款預計今年第4季登台，至於是否維持過去56.9萬起的售價，值得後續觀察。

▲台灣好市多開賣特斯拉引起討論，不料活動卻遭海外執行長馬斯克勒令取消。

台灣好市多賣特斯拉新車讓執行長馬斯克不開心（連結），台灣特斯拉原廠於8月6日與好市多合作，Model 3、Model Y進駐賣場，並提供多項優惠，不料活動竟未經過海外原廠批准，讓執行長馬斯克要求8月7日活動火速取消。