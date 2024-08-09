台灣「Hyundai全新休旅」將接單進軍80萬級距！今年上市對決TOYOTA神車

▲台灣Hyundai即將導入Mufasa休旅，最快在10月以國產上市。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

日前台灣驚喜捕獲到Hyundai Mufasa休旅測試車，與台灣南陽Hyundai今年2月預告的全新國產休旅不謀而合，隨著測試車在台曝光，經銷端更有消息流出，全新的Hyundai Mufasa最快將在10月上市，也似乎在暗示將在近期內開始接單。

▲台灣屆時國產上市，入手門檻預估落在80萬左右。

台灣即將導入的Hyundai Mufasa，其來歷就是北京現代的「沐颯」，未來將成為台灣原廠一大戰力，以目前產品布局來看，Mufasa剛好填補Venue、Tucson L中間空缺的一級戰區，其尺碼4,475x1,850x1,686mm、軸距2,680mm，直接針對TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V級距。

未來台灣國產上市的Hyundai Mufasa，價格預估落在80～100萬區間，售價將與TOYOTA Corolla Cross相當，參考大陸北京現代「沐颯」售價，當地提供2款車型，人民幣開價13.98、14.98萬，折合新台幣63、67萬。

▲海外配備相當豐富，擁有雙12.3吋數位座艙與ADAS輔助駕駛。

配備上Hyundai Mufasa也符合台灣消費者購車重點，採用12.3吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶與L2輔助的ADAS輔助駕駛，同時也有台灣TOYOTA Corolla Cross欠缺的電子手煞車，動力是比較可惜地方，北京當地僅提供2.0升自然進氣，對上台灣同級的TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V，排氣量稅賦稍微吃虧一些。