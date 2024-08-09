台灣「Hyundai全新休旅」將接單進軍80萬級距！今年上市對決TOYOTA神車

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「Hyundai全新Mufasa休旅」將接單進軍80萬級距！今年上市對決TOYOTA神車

▲台灣Hyundai即將導入Mufasa休旅，最快在10月以國產上市。（圖／翻攝自Hyundai）

▲台灣Hyundai即將導入Mufasa休旅，最快在10月以國產上市。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

日前台灣驚喜捕獲到Hyundai Mufasa休旅測試車，與台灣南陽Hyundai今年2月預告的全新國產休旅不謀而合，隨著測試車在台曝光，經銷端更有消息流出，全新的Hyundai Mufasa最快將在10月上市，也似乎在暗示將在近期內開始接單。

▲台灣Hyundai即將導入Mufasa休旅，最快在10月以國產上市。（圖／翻攝自Hyundai）

▲台灣屆時國產上市，入手門檻預估落在80萬左右。

台灣即將導入的Hyundai Mufasa，其來歷就是北京現代的「沐颯」，未來將成為台灣原廠一大戰力，以目前產品布局來看，Mufasa剛好填補Venue、Tucson L中間空缺的一級戰區，其尺碼4,475x1,850x1,686mm、軸距2,680mm，直接針對TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V級距。

未來台灣國產上市的Hyundai Mufasa，價格預估落在80～100萬區間，售價將與TOYOTA Corolla Cross相當，參考大陸北京現代「沐颯」售價，當地提供2款車型，人民幣開價13.98、14.98萬，折合新台幣63、67萬。

▲台灣Hyundai即將導入Mufasa休旅，最快在10月以國產上市。（圖／翻攝自Hyundai）

▲台灣Hyundai即將導入Mufasa休旅，最快在10月以國產上市。（圖／翻攝自Hyundai）

▲海外配備相當豐富，擁有雙12.3吋數位座艙與ADAS輔助駕駛。

配備上Hyundai Mufasa也符合台灣消費者購車重點，採用12.3吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶與L2輔助的ADAS輔助駕駛，同時也有台灣TOYOTA Corolla Cross欠缺的電子手煞車，動力是比較可惜地方，北京當地僅提供2.0升自然進氣，對上台灣同級的TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V，排氣量稅賦稍微吃虧一些。

►台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

►台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：HyundaiTucson休旅跨界SUVVenueN LineKonaMufasaix35

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

保時捷911 GT3 RS小改測試2024-08-09

台灣「福斯首款電動休旅」確認9月發表2024-08-09

台灣「Hyundai全新休旅」今年上市2024-08-09

奇瑞「新5、7人座休旅」上市2024-08-09

新一代「TOYOTA Alphard」賣破10萬輛2024-08-09

Hyundai新跨界休旅Mufasa台現身2024-08-09

Infiniti全新QX80休旅九州開始量產2024-08-08

325萬起！台灣Audi新休旅Q7、Q8上市2024-08-08

「MG5 GT轎跑」進軍馬來西亞2024-08-08

TOYOTA經典油電7人座有望復活回歸2024-08-08

熱門文章

TOYOTA經典油電7人座有望復活回歸2024-08-08

台灣「Hyundai全新休旅」今年上市2024-08-09

光陽「Yogurt優格125」試駕2024-08-06

Hyundai新跨界休旅Mufasa台現身2024-08-09

奇瑞「新5、7人座休旅」上市2024-08-09

三菱「最入門車款」北美年底停產2024-08-07

Infiniti全新QX80休旅九州開始量產2024-08-08

「HONDA豪華跑旅」推小改款2024-08-08

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架2024-08-08

新一代「TOYOTA Alphard」賣破10萬輛2024-08-09

相關新聞

Hyundai新跨界休旅「Mufasa測試車台灣現身」挑戰TOYOTA神車地位

Hyundai新跨界休旅「Mufasa測試車台灣現身」挑戰TOYOTA神車地位

Infiniti「全新QX80大尺碼休旅」九州工廠開始量產！美俄即將交車

Infiniti「全新QX80大尺碼休旅」九州工廠開始量產！美俄即將交車

325萬起！台灣Audi「改款新休旅Q7、Q8」上市　今年訂車免費升級7人座

325萬起！台灣Audi「改款新休旅Q7、Q8」上市　今年訂車免費升級7人座

「HONDA豪華跑旅」推小改款對決LEXUS NX！外觀、內裝升級更有看頭

「HONDA豪華跑旅」推小改款對決LEXUS NX！外觀、內裝升級更有看頭

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「經典油電7人座」有望復活回歸！平均油耗將有30km／L

TOYOTA「經典油電7人座」有望復活回歸！平均油耗將有30km／L

台灣「Hyundai全新休旅」將接單進軍80萬級距！今年上市對決TOYOTA神車

台灣「Hyundai全新休旅」將接單進軍80萬級距！今年上市對決TOYOTA神車

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

Hyundai新跨界休旅「Mufasa測試車台灣現身」挑戰TOYOTA神車地位

Hyundai新跨界休旅「Mufasa測試車台灣現身」挑戰TOYOTA神車地位

奇瑞「新5、7人座休旅」上市！2.0升渦輪折合新台幣59萬

奇瑞「新5、7人座休旅」上市！2.0升渦輪折合新台幣59萬

三菱「最入門小車」宣告明年停產　全品牌陣容只賣休旅車

三菱「最入門小車」宣告明年停產　全品牌陣容只賣休旅車

Infiniti「全新QX80大尺碼休旅」九州工廠開始量產！美俄即將交車

Infiniti「全新QX80大尺碼休旅」九州工廠開始量產！美俄即將交車

「HONDA豪華跑旅」推小改款對決LEXUS NX！外觀、內裝升級更有看頭

「HONDA豪華跑旅」推小改款對決LEXUS NX！外觀、內裝升級更有看頭

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366