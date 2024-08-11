「MG全新跨界休旅」現身測試！內裝首曝光　空間配備比MG4更討喜

▲預計8月底大陸首發的MG S5全新電動休旅，於歐洲測試被捕獲！（圖／翻攝自《carnewschina》）

記者徐煜展／綜合報導

預計8月底大陸成都車展將發表的MG S5電動車，於歐洲測試首度被捕獲，看來MS S5有意插旗歐洲市場，將是繼MG4後，MG進軍歐洲市場全新秘密武器！

▲MG S5除了將在大陸首發，最快預計今年將進軍歐洲市場。

MG S5悄悄登陸歐洲測試，雖然身披偽裝包覆，但其實從外型、輪廓來看，就是日前大陸曝光的MG S5全新電動休旅，該車尺碼4,476x1,849x1,621mm、軸距2,730mm，尺碼空間比台灣剛上市的MG4略大，即將進軍歐洲市場的MG S5，未來也有望進軍台灣或其他市場。

▲MG S5歐洲測試首度曝光內裝，採用更討喜的數位座艙。

首度曝光的MG S5內裝也相當有料，測試的MG S5電動車，採用與MG4不同的多媒體螢幕，且數位儀錶尺寸看似也比台灣MG4的7吋來得更大，新車動力雖然尚未公布，但動力配置預計會與MG4相當，採用51、64kWh等電池組，目前僅知在大陸送測的MG S5，已有輸出170匹馬力的單馬達後驅版本。

MG S5造型雖不及MG來得前衛，但擁有更具優勢的尺碼空間，加上首度曝光的內裝配備，仍給人相當不錯的科技感，未來在歐洲上市後，其競爭力、話題相信不亞於MG4。