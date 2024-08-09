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台灣「福斯首款電動休旅」確認9月發表！4款車型接單預售中

▲台灣福斯ID.4、ID.5要來了！原廠預告9月中旬發表。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯ID.4、ID.5要來了！原廠預告9月中旬發表。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

於8月5日正式展開預售的台灣福斯Volkswagen ID.4、ID.5兩款全新電動休旅，原廠確認發表時程，預告將在9月19日上市，目前正以4款車型，168.8萬線上預售接單中，要來與特斯拉Model Y搶地盤、分高下！

▲台灣福斯ID.4、ID.5要來了！原廠預告9月中旬發表。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯ID.4與ID.5、Skoda Enyaq將在近期內陸續上市。

今年台灣進口電動休旅超熱鬧，Nissan Ariya發表後，福特六和Mach-E也大動作降價31萬備戰，就是因為接下來還有Skoda Enyaq、福斯ID.4與ID.5即將上市，均是覬覦特斯拉Model Y暢銷電動寶座而來。

▲台灣福斯ID.4、ID.5要來了！原廠預告9月中旬發表。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯ID.4、ID.5要來了！原廠預告9月中旬發表。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣下半季電動車市場熱鬧，紛紛出招拚人氣。

福斯ID.4與ID.5預售168.8～208.8萬，Skoda Enyaq 同樣在預售中163.8～198.8萬，而福特六和最新降價來到179.9～219.萬，Nissan Ariya於7月25日正式上市後，提供168.9、188.9萬兩款車型，可明顯看出這4款新生代電動車，都在以價格戰角逐競爭。

台灣ID.4、ID.5於8月5日展開線上預售，預計9月19日正式發表上市，訂金為5,000元，前100名下訂可搶先試駕、優先交車領牌，最快10月交車。

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