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只賣22萬！日本「全新小型電動車」開放訂購　外型可愛停車超方便

▲日本新創品牌KG Motors月底將開放全新小型電車預購。（圖／翻攝自KG Motors）

▲日本新創品牌KG Motors月底將開放全新小型電車預購。（圖／翻攝自KG Motors）

記者徐煜展／綜合報導

在去年東京車展大放異彩的KG Motors，展出Minimum Mobility小型電動車在當地引起莫大關注，近來Minimum Mobility為最後量產上市作準備，預計在8月23日開放訂購，售價100萬日圓，折合新台幣22萬就能入手可愛停車超方便的全新電動車！

▲日本新創品牌KG Motors月底將開放全新小型電車預購。（圖／翻攝自KG Motors）

▲Minimum Mobility僅能提供單1駕駛使用，比起2輪機車，可提供遮風避雨的空間。

前陣子台灣出現Citroen Ami微型電動車引起話題，而KG Motors旗下的Minimum Mobility也鎖定微型電車市場而來，尺碼比起日本常見車長3米的K Car還要小，Minimum Mobility尺碼僅有2,490x1,130x1,465mm，雖然車內僅能提供單駕駛使用，但活潑可愛的外型，加上輕巧的尺碼利於穿梭擁擠市區，小巷會車、停車都難不倒它。

▲日本新創品牌KG Motors月底將開放全新小型電車預購。（圖／翻攝自KG Motors）

▲主打短程代步，Minimum Mobility日本預計明年開始交車。

Minimum Mobility即將開放訂購，售價100萬日圓，僅需繳納3萬日圓作為訂金，預計會在2025年第3季左右開始交車。Minimum Mobility動力擁有6.7匹馬力，續航100公里，最高時速60km/h，支援100V AC充電，需耗時5小時。

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