「MG4改良升級」歐洲開賣！新電池跑更遠　折合新台幣112萬

▲西班牙開賣最新電池升級改良的MG4。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

身為歐洲暢銷的MG4電動休旅，陸續釋出改良升級版，日前在西班牙上市，西班牙MG4搭載新升級電池，讓續航力提升跑更遠，推出5款車型折合新台幣112萬。

▲換上LFP磷酸鐵鋰電池加上優化電池管理系統，部分車型續航力提升。

西班牙上架的新MG4提供Standard、Comfort、Luxury、Extended Range、XPower等5款車型，售價31,690～42,690歐元，折合新台幣112～151萬，歐洲改良新MG4，針對電池管理系統升級，並換上LFP磷酸鐵鋰電池，擁有更好的續航力表現。

入門款Standard採用49kWh電池容量，WLTP續航力不變為350公里，Luxury為64 kWh電池容量，先前為435公里提升至450公里；XPower則增加15公里來到400公里水準，至於增程長續航Extended Range，則採用77kWh電池，續航從原本的520公里升級到530公里。

▲配備針對細節作調整。

西班牙配備、外型不變，不過針對入門款Standard，特別增加AGS 主動式格柵、導航系統等，其他部分車型也升級360度環景為改良MG4帶來更好的賣相。