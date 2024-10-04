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福特大改款旅行家「預告10／23正式登台」！歐系商旅車選項再＋1

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 總代理福特六和汽車今日 (10/4) 透過媒體邀約預告，將於今年 (2024) 10 月 23 日(三)在台舉行「The All-New Ford Tourneo Custom 旅行家上市發表會」，並將於當日正式在台上市，車型編成及建議售價有待原廠屆時公佈。由先前現身於經濟部能源署 2024 年 7 月份油耗暨電動車能耗測試名單推測，新一代 Tourneo Custom/ Transit Custom 有望提供最大馬力 136ps 及 170ps 兩種動力選擇，較現型版本更高，在 NEDC 測試標準中具備 13.3~14.3km/L 的能效測試值。本站 7Car<小七車觀點>將於發表日第一時間前往，為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

外觀方面，新一代 Ford Transit/Tourneo Custom 與 Volkswagen Transporter/Caravelle 是採品牌共同合作打造的雙生車型，因此具備相當相似的外型設計元素，在外型比例和車身鈑金上都有相似之處。造型設計上，新一代 Tourneo Custom/ Transit Custom 相較於現行款整體比例更加流暢，頭燈導入橫貫式 LED 導光條設計，內部導光條也經過特殊排列添增前衛感，車尾則改為直立式燈具，內部導光條也經過特殊的雙 X 形排列，至於車側較現行款方正的線條則進一步象徵此車與 Volksawgen T7 具有高度的相關性。

內裝方面，國內所導入的新一代 Ford Transit/Tourneo Custom 將採歐洲原裝進口形式，預料在內裝布局及配備上與歐規車型未有太大差異。而歐規 Ford Transit/Tourneo Custom 在配備上，提供 13 吋中央觸控螢幕，以及 12 吋數位儀表板，中央觸控螢幕導入品牌最新的 SYNC 4 資訊娛樂系統，並標配衛星導航，以及無線 Apple CarPlay 和 Android Auto。同時 Ford 首次在歐洲市場的 Transit Custom 上提供 5G 內建解碼器，能強化網路連接穩定性。

安全表現上，全新 Transit Custom 標準配備駕駛輔助技術，包括主動式巡航控制、AEB 預防碰撞輔助系統和十字路口對向偵測、倒車剎車輔助系統以及後方交通警示 (RCTA) 和 BLIS 盲點資訊系統。離車警示則可透過後方的感應器，幫助駕駛進出車輛時的安全，當車門打開時有自行車等物體接近時，會發出聲音警示。

動力配置方面，根據經濟部能源署 2024 年 7 月份油耗暨電動車能耗測試名單顯示，福特六和應將統一導入 2.0L(1,996cc) EcoBlue 渦輪增壓柴油引擎，並提供兩種最大馬力輸出選擇，分別為 170PS 與 136PS，並標準配備八速自排變速箱設定，在 NEDC 油耗測試上具備 13.3~14.3km/L 的能效測試值。

自 2014 年 Ford 重返國內商用車市場以來， Tourneo Custom 車系的能見度漸漸提昇，不僅在商務接送領域受到廣泛使用，也成為不少計程車司機的生財工具。而 Ford Tourneo Custom/ Transit Custom 車系在國際市場上，也長年憑著多元的空間機能及載重能力受到各行各業的青睞，如今新一代車型及將導入國內，若維持現行舊款如此具競爭力的價格帶來進軍商旅車市場，預計將可掀起一波新的 MPV 市場競爭熱潮。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特TourneoCustom旅行家廂型車9人座汽車新車商用車

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