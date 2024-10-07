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特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了！執行長馬斯克預告10月重頭戲

▲特斯拉將在美國時間10月10日發表重大規劃！（圖／翻攝自微博）

▲特斯拉將在美國時間10月10日發表重大規劃！（圖／翻攝自微博）

記者徐煜展／綜合報導

期待已久的特斯拉全新入門電動車似乎要來了！執行長馬斯克於社群預告品牌重大計劃，將在美國時間10月10日揭曉，甚至表示此舉將載入史冊，將改寫電動車邁向新時代！

▲特斯拉將在美國時間10月10日發表重大規劃！（圖／翻攝自微博）

▲特斯拉將發表最先進的無人電動車技術，同時有望帶來全新入門電動車。

特斯拉預計在10月10日發表Robotaxi無人計程車、Robovan無人商用車，該計劃本原訂要在8月發布，如今將順延至10月登場，而預告標語的We,Robot用來致敬經典電影機械公敵，也是代表將迎來AI無人技術新紀元。

除了2款無人電動車，海外更有消息表示，當日還藏有第3款新車，就是消費者期待已久的全新入門電動車Model Q！自從官方承認入門電動車存在後，持續受到全球電動車車迷關注，該車預計開價落在2.5萬美金左右，折合新台幣80萬，定位比Model 3、Model Y更便宜、更入門，進一步讓特斯拉擴大電動車戰場。

▲特斯拉將在美國時間10月10日發表重大規劃！（圖／翻攝自微博）

▲Model Q將以跨界休旅進軍百萬內電車市場。（預想圖／翻攝自《Carscoops》）

新車日前疑似於德國超級工廠被捕獲，外界認為可能將以Model Q作為命名，預計將以跨界休旅型態問世，採單馬達後驅，續航力估計約有400公里左右，若10月Model Q真的如期發表，相信於明年全球市場就會展開發表上市。

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