▲Gogoro x MUJI無印良品聯名系列車款有新成員，新增VIVA XL ME原色棕／原色灰，同時499隨你騎資費也限時回歸。（圖／翻攝自Gogoro，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在去年與MUJI無印良品推出聯名車款後，Gogoro今（7）日再推出全新VIVA XL ME原色棕／原色灰，進一步擴大無印良品聯名車款陣容，建議售價為82,980元，並同步將「$499隨你騎」資費方案限時回歸，11／3前購買任一Gogoro白牌車款最高每月可騎1,500公里，再享首年保養免費、36期0利率、抽iPhone 16。

Gogoro x MUJI無印良品聯名VIVA XL ME原色棕／原色灰：82,980元

Gogoro x MUJI無印良品聯名車款自去年推出後已銷售逾15,000輛，其中又以「原色棕」最受歡迎。此次Gogoro再將聯名陣容擴大至空間更寬敞的車系，新VIVA XL ME同樣採再生PCR PP材質車殼，並具有26.5公升超大車廂、26公分腳踏空間與81公分長型坐墊，雙載出遊更輕鬆。配備上，新VIVA XL ME也標配SBS同步煞車系統、全車LED車燈，另外也支援「Apple錢包機車鑰匙」功能。

▲新VIVA XL ME原色棕／原色灰的加入也使「Gogoro X MUJI無印良品聯名系列」擴大至空間更寬敞、更適合家庭使用的車系。



除了新車上市外，Gogoro也宣布「$499隨你騎」資費方案限時回歸，11／3前購買任一Gogoro白牌車款可選購此方案，最高每月可騎1,500公里，還可享36期0利率、抽iPhone 16；若購買Gogoro x MUJI無印良品聯名系列任一車款，再加贈Gogoro網路商店$300元折抵金。

▲「$499隨你騎」資費方案限時回歸，11／3前購買任一Gogoro白牌車款可選購此方案，最高每月可騎1,500公里。