「LEXUS UX油電休旅」2款特仕車開賣！內外更好看　折合新台幣112萬

▲日本LEXUS推出帥氣又有質感的UX 300h全新特仕車！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日本LEXUS針對UX 300h推出搶眼的2款特仕車，新車外觀、內裝都賦予不少好料配備，讓UX 300h變得顏值、質感更加分，可選擇2WD、4WD等配置，折合新台幣112萬！

▲2款特仕車能選擇2WD與4WD配置。

日本UX 300h針對不同取向各有2款全新特仕車可選，在原本運動款的F Sport為基礎，延伸推出F Sport Emotional Exploer車型，2WD開價5,452,000日圓，折合新台幣120萬：4WD為5,717,000日圓，折合新台幣125萬。

▲窗框換上黑色不銹鋼材質，配置18吋鋁圈＋橘色剎車卡鉗。

UX 300h F Sport Emotional Exploer外觀賦予大量的黑化套件，就連窗框也都不例外，讓帥度比標準款更有氣勢，另搭載專屬的雙色鋁圈，內部加上搶眼的橘色剎車卡鉗，使視覺更有運動韻味。

▲內裝採用雙色設計，跑車化座椅相當吸睛。

車內則換上跑車座椅，並採用熱情的紅色材質點綴，其中央扶手、門飾板、方向盤、安全帶等處都特別用上紅色元素妝點，這款F Sport特仕車外觀、內裝都下了不少功夫，給人滿滿的誠意感。

▲Graceful Exploer特別採銀色水箱護罩展現高貴的質感。

另外1款名為Graceful Exploer，與F Sport Emotional Exploer運動化取向不同，Graceful Exploer更強調豪華、都會時尚感，車頭前方水箱護罩特別從黑色改銀色，在光影折現下，展現高貴的氣息。2WD售價5,110,000日圓，折合新台幣112萬；4WD為5,375,000日圓，折合新台幣118萬。

▲內裝以淡紫色呈現，2款特仕車都升級可透視的PVM環景系統。

內裝則以相當特別的淡紫色呈現，並搭配黑色的車縫線提升對比感，前方座椅都具備電動調整、通風、加熱等功能。兩款特仕車內裝都配有PVM環景透視攝影與HUD抬頭顯示器，在配備誠意上給好給滿。

台灣市場上，今年已經跟進日本、歐洲推出UX 300h，售價149.9萬起，升級最新的第5代油電系統，2.0升動力能繳出199匹馬力、平均油耗24.6km/L。