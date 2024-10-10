勞斯萊斯「小改款Ghost Series II」登場！品牌最熱銷台柱內外微調

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group 旗下英國豪華品牌 Roll-Royce 日前宣佈推出 Ghost Series II，作為中期改款車型，依然提供 EWB 長軸版以及 Black Badge 性能車型，主要針對外觀細節進行更新，並增列部分配備選擇。

外觀方面，Rolls-Royce Ghost Series II 車頭迎來更加簡潔的設計語彙，原先方正的燈具改為圓角造型，保險桿兩側氣簾亦進行了簡化，並在下方增加鍍鉻飾條點綴，車尾靈感取自 Spectre 電動車，尾燈擁有更精緻的內部結構。另外更新增兩款全新 22 吋鋁圈選擇。

內裝鋪陳基本上與先前幾乎完全相同，但導入最新版 Spirit 資訊娛樂系統，後座現在可支援最多兩個獨立的串流媒體螢幕，可用來調節音樂以及按摩、加熱和通風等座椅功能，前排中控台上具有 USB-C 充電埠，而 18 支揚聲器音響系統也透過全新 1400 瓦擴大機得到增強。此外，亦提供新款飾板以及皮質選擇。

動力方面，依然搭載代號為 N74B68 的 6.75L 雙渦輪增壓 V12 汽油引擎，可輸出 563hp/5,000rpm 最大馬力、850Nm/1,600rpm 最大扭力，而 Black Badge 更提升多達 29PS/50Nm 的動力；全車系配上 8HP90 八速自排變速箱以及四輪驅動系統。懸吊系統採用 Planar 平面式設計，前軸為雙 A 臂，後軸為五連桿結構，也配備支援自動水平調整機能的主動式氣壓懸吊系統及全輪轉向系統，達成原廠稱為 Magic Carpet Ride 的魔毯般行路感受。

Rolls-Royce Ghost 車系自 2009 年問世以來，已超過 15 個年頭，是品牌最入門同時也是熱銷的車型，而第二代車型於 2019 年登場便已更年輕化設計語彙以及科技配備吸引新世代消費者，如今迎來改款車型，相信將能擄獲不少銷量。