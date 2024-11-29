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「改款HONDA HR-V」台灣測試明年見！導入油電對決TOYOTA神車休旅

▲小改款HONDA HR-V台灣籌備中！明年與TOYOTA Corolla Cross對決。（圖／翻攝自HONDA）

▲小改款HONDA HR-V台灣籌備中！明年與TOYOTA Corolla Cross對決。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

遲到總比沒到好！台灣HONDA HR-V終於有望導入期待已久的e:HEV新油電，目前正在台灣道路測試籌備中，以時程來看，估計明年就能看到小改款HONDA HR-V與台灣車迷見面！

▲小改款HONDA HR-V台灣籌備中！明年與TOYOTA Corolla Cross對決。（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣本田有望導入關鍵的e:HEV油電。

繼日本、泰國之後，台灣也即將迎來小改款HONDA HR-V，本次最關鍵的有望導入敲碗已久的1.5升e:HEV油電，這是繼進口喜美、國產Fit，成為台灣本田第3款e:HEV油電新車。

HR-V這具1.5升e:HEV油電在海外相當受歡迎，引擎本體提供106匹馬力、13公斤米輸出，電動馬達供給131匹馬力、25.8公斤米，在喜美、Fit先前體驗，大多路況能以電力行駛，其油耗表現比起過去的燃油車表現更出色。

▲小改款HONDA HR-V台灣籌備中！明年與TOYOTA Corolla Cross對決。（圖／翻攝自HONDA）

▲泰規另有更帥氣的RS運動款。

參考海外配置，改款HONDA HR-V針對外型微幅修飾，內裝改搭換上新的8吋多媒體螢幕，升級無線Apple CarPlay與Android Auto，而泰國更有帥氣的RS運動款車型，目前台灣導入規格尚未明朗，但已經開始路試的HR-V，導入全新油電讓戰力升級，就能與油電Corolla Cross神車休旅來一較高下！

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關鍵字：HONDAHR-VCR-VWR-VSUV休旅車跨界入門小休旅

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