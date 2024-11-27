改款「新Hyundai Tucson」大陸開賣！1.5升渦輪折合新台幣71萬

▲北京現代推出小改款Tucson L，搭載1.5升渦輪。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

繼韓國、北美市場後，北京現代Hyundai跟進推出改款新Tucson L，與台灣的1.6升動力不同，大陸Tucson L首波提供1.5升渦輪配置，外觀、內裝升級折合新台幣71萬！

▲新Tucson L外型小整，內裝是本次改款重點。

大陸新推出的小改款Tucson L，造型上與其他海外國家一致，車頭換上更精緻、秀氣的水箱護罩，俐落、清爽的保桿線條與過去粗獷一面形成對比。大陸新Tucson L提供4款車型，售價15.98～20.78萬人民幣，折合新台幣71～93萬。

▲大陸Tucson L提供1.5升渦輪單1配置。

與台灣的1.6升渦輪與1.6升渦輪油電不同，大陸僅提供1.5升渦輪配置，搭配8速手自排變速箱，能繳出199匹馬力、25.8公斤米扭力，平均油耗落在14.4km/L。至於台灣市場想要看到最新改款的Tucson L，以時程來看，應會落在明年左右。

▲雙片12.3吋螢幕，搭配6.6吋空調面板，內裝變化相當有感。

改款新Tucson L內裝變化比外觀更有感，全新的數位座艙辨識度搶眼，由數位儀錶、多媒體螢幕構成的雙12.3吋液晶螢幕，下方搭配6.6吋觸控空調面板，並具有27項L2等級的ADAS輔助科技，更有全景天窗、無線手機充電、Bose音響等豐富配置。