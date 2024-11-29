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台灣「TOYOTA國產電動車」有譜了！小休旅挑戰百萬有找威脅n7、MG4

▲台灣TOYOTA日前透露有意國產電動車！新車來歷身分流出了。（圖／翻攝自TOYOTA、Suzuki）

▲台灣TOYOTA日前透露有意國產電動車！新車來歷身分流出了。（圖／翻攝自TOYOTA、Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

這下尷尬了！台灣Suzuki去年才表態爭取eVX全新電動車來台，也就是歐洲剛發表的e Vitara，不過近來也有消息指出，台灣和泰也看上這輛全新入門休旅，屆時將以TOYOTA雙生車以國產方式推出，有望以國產身分把售價壓在百萬內門檻！

▲台灣TOYOTA日前透露有意國產電動車！新車來歷身分流出了。（圖／翻攝自TOYOTA、Suzuki）

▲台灣Suzuki正在積極洽談e Vitara導入規劃，而TOYOTA則有望以國產身分上市。

事實上，歐洲剛發表的Suzuki e Vitara，是Suzuki與TOYOTA聯手打造，接下來海外TOYOTA也會有雙生車問世，而台灣和泰傳出正是看上e Vitara高人氣，未來待海外TOYOTA推出雙生車後，有望以國產身分在台上市，在價格上可能會比台灣Suzuki進口身分更具話題。

▲台灣TOYOTA日前透露有意國產電動車！新車來歷身分流出了。（圖／翻攝自TOYOTA、Suzuki）

▲TOYOTA的雙生休旅外型將取自Urban SUV Concept概念車。

關於e Vitara的TOYOTA雙生車，目前海外有各種說法，未來TOYOTA量產上市後可能會以bZ1X來命名，成為品牌最入門的電動休旅，其外型設計來自Urban SUV Concept概念車。

▲台灣TOYOTA日前透露有意國產電動車！新車來歷身分流出了。（圖／翻攝自TOYOTA、Suzuki）

▲台灣TOYOTA日前透露有意國產電動車！新車來歷身分流出了。（圖／翻攝自TOYOTA、Suzuki）

▲Suzuki e Vitara續航力約在600公里。

參考Suzuki e Vitara規格，尺碼4,275x1,800x1,635mm，軸距2,700mm，與台灣日前剛上市的MG4差不多，海外提供單馬達前驅、雙馬達4驅，以及49kWh、61kWh等2種LFP磷酸鐵鋰電池選擇，其中入門前驅為144匹／19.3公斤米扭力，前驅61kWh電池版則是174匹／19.3公斤米扭力；頂規雙馬達61kWh則是184匹／30.6公斤米扭力，最大續航力初估在600公里左右。

若未來台灣和泰真以e Vitara作為雙生車國產上市，雖空間尺碼遠不及納智捷n7，但若同樣以百萬有找進軍國產電動車市場，屆時MG4、n7甚至即將量產的納智捷n5都會是這輛TOYOTA國產電動車直接對手。

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