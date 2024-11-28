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Stellantis集團宣布「暫停北義生產線」！中電動車＋歐碳排制雙夾殺

▲Stellantis推出新STLA電動車平台。（圖／翻攝自Stellantis）

▲Stellantis集團宣布12／2起將暫停北義杜林產線。（圖／翻攝自Stellantis）

文／中央社

中國傾銷與歐盟碳排政策持續衝擊歐洲電動車市場。汽車大廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）宣布，12月2日起將暫停在北義杜林（Torino）附近的重要生產線，工會憂慮裁員潮再起，警告「情勢十分嚴峻」。

斯特蘭蒂斯集團執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）今年10月曾在義大利國會說明指出，消費者因電動車昂貴卻步，歐盟現行碳排規範卻加重汽車製造商40%成本，加上中國製電動車成本較歐洲同業低30%，這兩者將歐洲汽車業壓得喘不過氣。

杜林是北義汽車製造重鎮，斯特蘭蒂斯集團在杜林附近的米拉菲奧里（Mirafiori）設有大型工廠。斯特蘭蒂斯集團昨天宣布，自12月2日到17日暫停該廠生產線活動，隨後在12月18日至1月5日，整個工廠將配合耶誕、新年節慶休假。 義大利媒體LaPresse報導，斯特蘭蒂斯集團暫停米拉菲奧里廠生產線，是因該廠製造的97%車輛都是銷往歐洲市場，但「歐洲電動車銷售市場前景充滿不確定性」；此外，斯特蘭蒂斯對中國、美國的豪華車銷量也無法維持穩定。

報導指出，斯特蘭蒂斯集團今年1到10月旗下的純電動車（BEV）銷量較去年同期減少了54%，且在義大利純電動車的市場占比也很低，大約僅有4%。集團的電動車製造面對雙重夾擊，包括歐洲電動車市場需求萎縮，以及亞洲低價競爭造成的產能過剩。

義大利媒體FanPage報導，對於將在12月停工整整一個月，北義米拉菲奧里廠的工會感到憂心忡忡，工會擔心到2025年將延續停工狀態，並悲觀認為「明年對義大利汽車業又是糟糕的一年」。工會呼籲義大利總理召開專門會議解決問題，避免讓汽車製造業在義大利消失。

關鍵字：Stellantis斯特蘭蒂斯集團義大利杜林停工暫停汽車新車停產電動車中國大陸歐洲碳排放

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