和泰看好「今年台灣新車銷量估近46萬」！雙B大戰一路拚到年底

圖文／鏡週刊

今年台灣車市續旺，龍頭和泰車法說會看好全年銷售上看46萬台，其中表現最佳的依舊是豪華進口車，恰好27日德國雙B（賓士與BMW）都上演新車上菜秀，賓士端出AMG大軍與最速AMG跑車瞄準頂級客，BMW則以大改款1系列搶年輕世代。兩大業者12月還有新車上市，對槓火藥味十足。

「在汽車汰舊換新政策持續、各車廠車輛供應回穩的情況下，今年新車銷量預估近46萬台，較年初預估的45萬台增加。」27日國內汽車銷售霸主和泰車召開法說會，管理本部協理賴志偉樂觀看待國內整體車市表現。

同一日，兩大德國豪華車商賓士與BMW也秀出新品搶市，對槓意味十足。由汎德集團總代理的BMW，發表了全新世代的1系列車種，推出120 Sport、120 M Sport與M135 xDrive三車型，售價分別為155萬、183萬及268萬元。

汎德主管表示，全新第4代1系列採用Neue Klasse格柵、搭配天使4眼造型光型變化智慧LED頭燈，同時車格也稍微放大，車長4,361mm、車寬1,800mm、車長1,459mm，軸距則維持2,670mm，車側則增添1字車型代號，加上新的車尾造型、後下擾流、側裙，讓新1系列視覺相當搶眼。「1系列深受年輕世代喜好，上市前預接單已逾百張。」該主管說。

▲賓士AMG大軍來襲，史上最快AMG跑車登台。

無獨有偶，向來都是豪華進口車領頭羊的德國賓士，則以跑車迷最愛的AMG家族搶奪車主目光。「AMG的跑格運動風，兼具日常舒適性，是賓士多元化產品中的頂級之作，在台灣上市以來，已有1.5萬位車主入主。此次導入的AMG Coupe車款更是秉持『one man、one engine』手工鑄造為核心，打造性能車迷的夢想座駕，0到100公里加速僅2.8秒，號稱賓士史上最快AMG跑車。」台灣賓士總裁金恩中說。

台灣賓士主管表示，Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupé是頂尖職業賽車手的實戰經驗打造。採用智慧型鋁合金輕量化車身材質，搭載AMG 4.0升V8雙渦輪引擎，與整合150 kW（204 hp）永磁同步電動馬達的後軸電動驅動裝置、電動切換兩速變速箱、及機械後軸限滑差速器，並在後軸上方配置AMG HPB80高性能電池，構成P3動力架構，來驚人的綜效816匹馬力，並能在短短 2.8秒內從靜止加速至100公里。新車建議售價1,076萬元起；同時也推出夢幻美型超跑Mercedes-AMG GT 43 Coupé建議售價647萬元起。

翻開雙強今年前10個月在台銷售表現，賓士仍以2萬2,677台領先BMW的1萬6,537台，但BMW在電動車的表現則領先賓士，目前在台銷量僅次於電動車龍頭特斯拉，以及裕隆旗下的納智捷暫居第3。「今年BMW在電動車的佔比將達3成，比去年大幅成長。」汎德主管並進一步透露。「12月我們仍有X3系列的主力休旅車種準備上市，相信接下來銷售仍會有一波高潮。」據了解，BMW在台今年銷量將瞄準2萬台，希望創下在台銷售新高。

台灣賓士同樣看好今年的表現，目前賓士與領先的日系LEXUS差距不到2千台，台灣賓士主管私下表示，12月仍會有新車種上市，加上目前新車供應已趨穩定，對於全年在台銷量突破新高仍相當有信心。



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