藍寶堅尼電動化腳步不延後　品牌「首款電動車」將提前亮相

▲藍寶堅尼不延後電動車腳步，並且品牌首款電動車、同時也是第4款車型有望提前到來。（圖／翻攝自Lamborghini，圖為Lanzador電動概念車，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

雖然許多品牌都放緩電動車計劃，但藍寶堅尼（Lamborghini）可不這麼想。近日藍寶堅尼總裁透露，品牌第4款車型Lanzador電動跨界有望在2030年前亮相，並不會推遲電動車計畫。

藍寶堅尼總裁Stephan Winkelmann表示，藍寶堅尼有足夠的時間來決定是否加速、或延後電動車上市，不過到目前為止並無延遲的打算，因此在2030年以前，品牌第4款車型Lanzador電動跨界就會到來。

▲隨著其他競爭對手Lotus、Bentley紛紛暫緩電動化腳步，藍寶堅尼反而有望成為層峰品牌的電動化領先者。



藍寶堅尼目前旗下Urus、Termerario、Revuelto等3款車型皆已進行電動化，採用油電動力，同時藍寶堅尼買家也以接受這項趨勢。不過有趣的是，藍寶堅尼也未曾表明將成為全電動車品牌，因此仍會以燃油引擎結合油電系統為主。

值得一提的是，藍寶堅尼的競爭對手Lotus（蓮花）、Bentley（賓利）目前都已將純電動車品牌目標延後至2035年，其中Lotus目前正開發增程型油電動力系統。另外，保時捷（Porsche）也調整電動化策略，將重新設計一些正在開發的電動車，屆時將提供油電動力選擇。