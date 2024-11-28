▲影片來源：KTM



記者林鼎智／綜合報導

源自奧地利、同時也是歐洲最大摩托車製造商的KTM，近日在面臨財務危機下，母集團Pierer Mobility Group宣布KTM進入自願託管階段，屆時將透過與債權人合作，避免KTM面臨破產的局面。

KTM在資不抵債的情況下，預計在周五提交自願託管申請，希望在90天內完成所有協商。同時也將董事會成員從6人縮減為2人，後續也可能進行裁員300名員工的動作，屆時所有車輛生產將在明年的1-2月暫停。

▲奧地利車廠、同時也是歐洲最大二輪製造商KTM，在受到債務危機下申請自願託管。



KTM拒絕透露相關細節，僅表示目前品牌面臨重大障礙，在自願託管程序下將有助於適應不斷變化的市場。而母集團Pierer Mobility Group則表明KTM有高達「9位數（億）」的融資需求，除了組織重組外，也會重新調整量產需求，以減輕庫存壓力。

過去一年Pierer Mobility Group也一直深受財務危機，包括歐洲經濟停滯、德國經濟衰退，同時美國的利率調升、通貨膨脹等也影響消費市場的購買力。

▲KTM母集團Pierer Mobility Group透露有高達9位數的融資需求。