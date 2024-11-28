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台灣BMW「客製化車漆」展演！超美車色、金牌女國手共襄盛舉

▲BMW客製化車色。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW汎德展示Individual Special Paintwork客製化車漆，可為車主提供個人化客製服務。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／新北報導

BMW汎德今（28）日舉行Individual Special Paintwork客製化車漆活動，現場展示多款選用BMW Individual客製化車漆車款，同時為台灣拿下國際技能競賽「汽車噴漆」首面金牌的楊婷喻也一同共襄盛舉。

BMW於1991年成立BMW Individual客製化部門，為車主依個人喜好、品味訂製專屬內外觀設計，同時自1999年起提供BMW Individual Special Paintwork客製化車漆選購服務，目前已提供外觀車色多達160種車漆選擇。

▲BMW客製化車漆 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW客製化車漆中以Rivera Blue廣受歡迎，其與法國「Rivera蔚藍海岸」同名的明亮藍色充滿活力。

▲BMW客製化車漆 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Ruby Star（Neo）以紅寶石為靈感，採用大膽的粉紅色。

BMW客製化車漆不同於標準產線的自動化噴塗，選購的車輛需運送至Landshut工廠，經由專業技師手工噴塗後，再送回各車型產線完成組裝。BMW也提供線上模擬客製網站（連結請點此），讓車主可在線上完成各種搭配。

▲BMW客製化車色。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW客製化車色。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW客製化車色。（圖／記者林鼎智攝）

▲除了受歡迎的Rivera Blue、Ruby Star（Neo）外，還有許多搶眼車色選擇，BMW共提供多達160種客製化車色。

此次BMW汎德也展示多款客製化車漆，其中又以M4 CS的Rivera Blue廣受歡迎，其「蔚藍海岸」的明亮藍色充滿活力；而M4 Competition選用的Ruby Star（Neo）以紅寶石為靈感，採用大膽的粉紅色；至於X2 M35i的Borusan Turkish Blue則源自土耳其Borusan Otomotiv Motorsport車隊，該車隊以土耳其藍為代表色參與多項賽車運動，包括GT4房車賽等。

▲BMW客製化車色。（圖／記者林鼎智攝）

▲Borusan Turkish Blue則源自土耳其Borusan Otomotiv Motorsport車隊，該車隊後續也以土耳其藍為代表色參與多項賽車運動。

曾於2019年、在堪稱「技能奧運」的國際技能競賽中，為台灣拿下首面汽車噴漆金牌的國手楊婷喻也一同參與活動，她在進入臺北科技大學車輛工程系產學訓專班時，接觸汽車噴塗後進入BMW台北依德研習，練習2年後成為國手，並在國際技能競賽脫穎而出，為台灣拿下「汽車噴漆類」首面金牌。

▲BMW客製化車色。（圖／記者林鼎智攝）

▲2019年為台灣於國際技能競賽拿下「汽車噴漆類」首面金牌的楊婷喻。

▲BMW客製化車色選配價。（圖／翻攝自BMW）

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