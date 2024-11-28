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雪鐵龍「布丁狗Berlingo」重置價格曝！將有3車型、12／5在台上市

▲Citroën Berlingo預告12月5日台灣現身！（圖／翻攝自Citroën）

▲雪鐵龍「布丁狗」Berlingo即將在12月5日台灣上市，最近保發中心重置價格也曝光，將有3車型。（圖／翻攝自Citroen）

記者林鼎智／綜合報導

雪鐵龍（Citroen）「法系暢銷MPV」Berlingo即將在12月5號在台發表，此次小改款「布丁狗」將內外更新、科技性提升，而最近財團法人保險事業發展中心（保發中心）車輛重置價格中也出現相關資料，預計將導入3車型，重置價格自128.8萬起。

從保發中心汽車重置價格中可見，小改款Berlinger共有MAX M Modutop（5人座）、XTR M（5人座）、MAX XL（7人座）三款車型資料，重置價格分別為128.8萬、133.9萬與129.9萬，並且皆為1.5升柴油渦輪單一動力。

▲雪鐵龍小改款Berlingo重置價格 。（圖／翻攝自保發中心）

▲保發中心資料中，可看到小改款Berlingo將有2款5人座、1款7人座車型，重置價格落在128.8-133.9萬間。（圖／翻攝自）

小改款Berlingo將換上新款車頭樣貌，透過C字造型頭燈取代，並透過鍍鉻飾條、保桿樣式提升質感，內裝則同樣採10吋數位儀表、並升級10吋中控螢幕，搭配新款方向盤、影音介面。

▲Citroën Berlingo預告12月5日台灣現身！（圖／翻攝自Citroën）

▲小改款Berlingo內外升級，座艙也換上10吋中控螢幕，搭配新款方向盤、影音介面。

動力上，小改款Berlingo採1.5升柴油渦輪引擎，具有最大馬力130匹／30.6公斤米扭力，從能源署油耗表現來看，短軸車型具19.9km／L平均油耗表現，長軸7人座則是19.7km／L。至於正式售價是否如保發中心重置價格一樣，就還有待總代理寶嘉聯合公佈了。

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