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福特「賽車風Ranger皮卡」泰國上市！21吋輪圈上身還有大鴨尾

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 宣布新一代 Ranger MS-RT 將在泰國市場販售，官方建議售價為 1,749,000 泰銖起。

▲Ford 宣布新一代 Ranger MS-RT 將在泰國市場販售，首波配額僅有 200 輛。

Ranger MS-RT 是一款定位為運動風格的皮卡，是與 Ford、 MS-RT 改裝廠以及與 Ford 在歐洲的賽車運動合作夥伴 M-Sport 所共同合作開發。外觀上，車頭前方採用蜂窩狀格柵和集成分流器，來到車側，側裙降低了車輛的整體姿態凸顯運動氣息；來到車尾，後尾門配有 MS-RT 圖形和獨特的鴨尾擾流板，這種獨特的擾流板組合透過電腦模擬進行了最佳化，以協助整體空氣動力平衡並增強高速行駛的穩定性。胎圈尺碼方面，採用 21 吋鑽石切割造型鋁圈，尺吋為 275/45 R21 輪胎，是 Ford Ranger 車系有史以來配置最大的輪圈尺碼。

內裝方面，採用了環保材質皮革和絨布面包覆賽車座椅，以提升質感表現，頭枕部位以及儀表板上還配有 MS-RT 的字樣徽飾，中央亦有不規格狀的藍色縫線點綴。配備上提供 13 吋中央觸控螢幕，以及 12 吋數位儀表板，中央觸控螢幕導入品牌最新的 SYNC 4 資訊娛樂系統，並標配衛星導航，以及無線 Apple CarPlay 和 Android Auto。

動力方面，Ranger MS-RT 搭載 3.0 升 V 型 6 缸柴油引擎搭配 10 速自排變速箱，可提供 240PS 的最大馬力以及 600Nm 的峰值扭力，並配有 Ford 全新開發之 e4WD 全時四輪驅動系統。懸吊方面，配置經過優化之前避震器以及重新調教之後懸吊，達到降低約 40mm 的整體車身高度，以使 Ranger MS-RT 更具運動感，並提供更高的操控精準度與過彎穩定性。承載方面，Ranger MS-RT 同樣具備與 Ranger 一般車型相同之 1 噸的承載能力。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Ranger浪九皮卡汽車新車Pickup賽車MS-RT

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