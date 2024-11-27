特斯拉「全新Cybercab」現身歐洲！售價百萬有找　預計2026年上市

▲特斯拉Cybercab無人電動車突襲現身歐洲巡演。（圖／翻攝自特斯拉、X社群）

記者徐煜展／綜合報導

才剛結束10月北美全球首發的特斯拉Cybercab無人電動車，近來悄悄突襲現身歐洲展間進行巡演，很明顯在暗示Cybercab想要力拚2026年前量產上市，要在無人電動車市場先求卡位！

▲特斯拉Cybercab要在2026年拚大量量產上市。

特斯拉Cybercab無人電動車成本低於3萬美金，折合新台幣約97萬，特斯拉Cybercab主要是鎖定無人的自動駕駛計程車市場，其外型採用囂張的鍘刀們設計，車內並無方向盤、電門、剎車踏板，一切都經由AI自動駕駛，能為車內達到最大空間規劃。

▲特斯拉Cybercab全車配有精密的感應雷達，主打無人駕駛後方並不需要車窗玻璃。

從歐洲現身的實車來看，與當初北美發表版本一致，後方採用搶眼的一體式貫穿尾燈，由於都是採用無人駕駛，因此後方也取消後擋風玻璃，揉合俐落的溜背線條，訴求最大的空氣力學發展。

▲極簡化的內裝配置，為車內爭取不俗的空間。

車內僅有座椅、中間的觸控螢幕，與Model 3類似的中控介面，原廠日前表示，車內未來也都配有多項液晶螢幕投影設備，讓商務人士能隨時在車內展開會議，極簡化配置爭取最大的行李廂空間，未來能輕鬆供消費者作搬家、送貨短程使用。