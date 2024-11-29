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升級環景、再降1萬！Hyundai推「Venue職人潮玩版」　入主送好禮

▲Venue 職人潮玩版。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai南陽實業推出Venue職人潮玩版，優惠價77.9萬，入主再送電子後視鏡、隔熱紙與5年6大系統保固。（圖／翻攝自Hyundai、資料照）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai總經銷南陽實業將於12月1日推出「Venue職人潮玩版」，新車外型充滿Outdoor潮流風格，特別為戶外玩家打造，原價82.9萬元，現在限量77.9萬，並贈送原廠電子後視鏡、藍鑽隔熱紙、5年6大系統保固等價值8萬元好禮。

Hyundai Venue職人潮玩版：77.9萬

新Venue職人潮玩版是以GLB車型為基礎，具有Thule都樂車頂架、外觀也採仙蹤綠車色，搭配全新十字水箱護罩、LED頭燈、17吋5幅消光黑鋁圈，帶來戶外風格式視覺。

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Venue職人潮玩版是以GLB車型為基礎，具有Thule都樂車頂架、外觀也採仙蹤綠車色，具有豐富Outdoor戶外風格。

車內則升級雙色皮革拼接座椅、具有4.2吋數位儀表、8吋中控螢幕，同時還升級配備「3D AVM環景影像系統」，全車系也標配Level 2駕駛輔助系統，搭配6種駕駛模式，讓Venue能輕鬆應對多變路況。

動力部分維持1.6升Smartstream汽油自然進氣引擎、iVT無段變速箱，具有123匹馬力／15.7公斤米扭力。此次Venue職人潮玩版在先前的Venue Camp上再增添3D AVM環景影像系統，同時售價再便宜1萬，並提供豐富購車好禮。

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Venue全車系標配Level 2駕駛輔助系統，職人潮玩版還具有3D AVM環景影像系統。

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