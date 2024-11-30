「HONDA CR-V入門特仕車」現身！超帥外觀1.5升渦輪折合新台幣119萬

▲菲律賓HONDA CR-V入門款推出帥氣特仕車！（圖／翻攝自HONDA、AutoIndustriya）

記者徐煜展／綜合報導

誰說入門款一定很陽春！日前剛開幕的菲律賓國際車展，原廠針對入門版本推出超帥氣的CR-V Limited Edition，讓CR-V換上一身帥氣勁裝，1.5升渦輪折合新台幣119萬！

▲特仕車以入門款1.5升渦輪為基礎。

台灣CR-V近來才推出不少特仕車，此次菲律賓CR-V外型更特別，原廠以V Turbo入門款為基礎，賦予帥氣、動感的空力套件，推出CR-V Limited Edition吸人氣、搶訂單，售價為216.7 萬披索，折合新台幣119萬。

▲帥氣度一點都不輸頂規的RS運動款。

外觀以白車色作為主打，搭配提升視覺對比感的銀色套件，於前後保桿妝點，讓特仕車CR-V除了帶來更低趴的侵略氣息外，銀色套件也間接帶來不少看點與質感，菲律賓CR-V共提供V Turbo、VX Turbo AWD、RS e:HEV三款車型，入門兩款採用1.5升渦輪，中規還有4驅配置，而RS款則為2.0升油電專屬。

▲後車廂加入防水托盤與椅背保護套。

內裝加入不少貼心設計，原廠特別增加後行李廂防水托盤與椅背保護套等，讓車主戶外露營休閒旅遊時，能加快車內清潔動作，這款特仕車當然也搭載HONDA Sensing主被動安全防護，讓這款入門特仕車配備豐富不陽春！