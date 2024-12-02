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Mazda日規「CX-5、馬2、馬3、CX-30」推新車型！折合新台幣37萬

▲日本Mazda釋出新年式更新，涵蓋多款主力車系。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本Mazda釋出新年式更新，涵蓋多款主力車系。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日本Mazda一口氣為馬2、馬3、CX-30、CX-5等車款車系祭出新年式，將於12月25日聖誕節上市，並透過全新增加的i Selection車型，帶來更討喜的配備增買氣！

▲日本Mazda釋出新年式更新，涵蓋多款主力車系。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本Mazda釋出新年式更新，涵蓋多款主力車系。（圖／翻攝自Mazda）

▲日規新年式重點導入i Selection新車型等級。

此回日本Mazda增加的i Selection全新等級，涵蓋馬2、馬3、CX-30、CX-5等車系，新車型針對不同車款作配備升級，如CX-5導入腳踢電動尾門、馬3增加360度環景、CX-30增電動調整加熱座椅、馬2同樣擁有加熱座椅，並增加方向盤加熱功能。日規大動作推i Selection新車型提高買氣，未來台灣市場跟進機會頗大。

售價方面，新年式Mazda 2開價1,777,600～2,501,400日圓，折合新台幣37～52萬；馬3售價2,299,000～3,311,000日圓，折合新台幣48～70萬；CX-30售價2,662,000～3,510,100日圓，折合新台幣56～73萬；中型休旅CX-5開價2,8105,00～3,690,500日圓，折合新台幣59～77萬。

▲日本Mazda釋出新年式更新，涵蓋多款主力車系。（圖／翻攝自Mazda）

▲CX-5、CX-3、馬3等3款車另增加黑化Black Selection。

除了新增的i Selection車型外，CX-5、CX-3、馬3還另有帥氣的Black Selection黑化版，外觀增加黑色鋁圈、黑色後視鏡等，內裝則加入紅色車縫線，讓車內更有質感，提高視覺層次對比。

值得一提的是，此回新年式讓CX-5再獲得不少戰力提升，尤其新一代CX-5預計會在明年問世，此次也被譽為是現行CX-5最終的有感更新。

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