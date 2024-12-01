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TOYOTA打造「下一代Supra」！換搭2.0升4缸渦輪油電、馬力更強

▲TOYOTA Supra改良版、最終特仕版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲現行第5代TOYOTA Supra A90在推出最終特仕版後也即將停產，下一代車型將由TOYOTA自行開發。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在TOYOTA Supra推出最後一次年式更新與最終特仕版後（報導請點此），也意味著TOYOTA與BMW的合作將結束。TOYOTA也確認目前正在開發第6代Supra，屆時將搭載自家新款2.0升4缸渦輪引擎。

不同於一開始猜測的電動動力，在TOYOTA多途徑的減碳策略下，傳出將以新開發的2.0升4缸渦輪引擎搭配油電系統作為下一代Supra的動力心臟，並且完全徹底由TOYOTA自行打造開發，不會有BMW的零件。

▲TOYOTA 2.0升4缸渦輪 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA下一代Supra將搭載自家2.0升4缸渦輪引擎，結合油電系統後，將比現行3.0升直6車型（429匹）還強大。

TOYOTA這具2.0升4缸渦輪引擎也可能成為重新復活的第8代TOYOTA Celica心臟，在高輸出版本下可提供400匹馬力／51公斤米扭力，加上油電系統後將可超越現行Supra 3.0升車型的429匹，並且該引擎未來還可使用合成燃料。

至於變速箱方面，TOYOTA也打算開發新款8速、或者10速自排變速箱，該變速箱也具有模擬手排功能，驅動方式也會維持後驅傳統。日媒也透露，新一代GR Supra預計在2027年上市，屆時還會有Celica、MR2、下一代86等豐富跑車陣容。

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