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賓士推出「強化版自動停車系統」！效率提升2倍最新年式車款受惠

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前推出進一步強化的主動停車輔助系統附前後雷達 (Active Parking Assist with PARKTRONIC)，其停車速度提升至 4km/h，較過去快達 2 倍。

▲Mercedes-Benz 日前推出進一步強化的主動停車輔助系統附前後雷達 (Active Parking Assist with PARKTRONIC)，其停車速度提升至 4km/h，較過去快達 2 倍。

在本次推出的強化版主動停車輔助系統中，駕駛人可透過 MBUX 螢幕中的虛擬按鍵來啟動自動停車程序，並透過下方橫條圖來查看停車進度。在自動停車的過程當中，系統會自動將 PARKTRONIC 停車雷達的提示聲靜音，讓駕駛者可更專注於自動停車體驗中。若是車輛配備 360° 環景攝影，駕駛者還可選擇不同的視角來進行自動停車操作。

操作流程部分，駕駛人必須將車速控制在 35km/h 之內，讓系統自動搜尋可停放的車位，數位儀錶板中也會以藍色的 P 圖示來代表可停放的車位，Mercedes-Benz 指出，在強化版主動停車輔助系統中，系統可偵測前後間距僅有 50 公分的狹窄空間，並會利用白色的車位標線、路緣與其他停放車輛來作為定位的依據。

一旦系統偵測到有適當的停車位時，數位儀錶板中會在 P 圖示旁顯示出白色箭頭，此時駕駛者排入 R 檔後，便可選擇欲停放的車位，並啟動自動停車程序。除此之外，若系統偵測到有合適的垂直停車位，駕駛者還可選擇以前進或倒車方式來進入，滿足不同情況下的需求。

安全機制部分，強化版主動停車輔助系統可在自動停車的運作過程中，即時感應環境變化，以確保其他用路人的安全。如果系統偵測到有車輛穿越、騎士接近或行人快速移動，系統便會發出視覺與聲音警示。若駕駛者未做出反應，車輛將自動啟動緊急煞車，可適用於自動與手動倒車的情況。

Mercedes-Benz 表示，本次推出的強化版主動停車輔助系統將隨著最新年式的 E-Class、S-Class、EQS、EQS SUV、EQE、EQE SUV 及所有搭載主動停車輔助附前後雷達而成為標準配備，至於 360 度環景攝影功能則依據不同市場或車款作為標準配備或選用配備，而國內市場導入的時程，有待台灣賓士進一步公告。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士自動停車輔助主動汽車新車系統駕駛

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