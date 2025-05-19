Nissan經典小休旅轉型「全新電動車」！新一代Juke最快今年見

▲下一代Nissan Juke將轉型成趨勢的電動車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan近來大張旗鼓拓展電動車市場挽救聲量，除了有新一代Leaf即將在今年問世外，接下來還有經典的Juke小休旅準備轉型，從日前的官方預告圖中，能看到下一代Juke雛型變得相當時尚又動感！

▲新一代Juke造型靈感來自東京車展亮相的概念車。

新一代 Juke 將在英國桑德蘭工廠生產，並成為Nissan在歐洲推出的5款電動車之一。從預告剪影圖觀察，新款Juke的外觀設計靈感來自 2023 年東京車展亮相的 Hyper Punk 概念車，採用了銳利的線條和折紙風格的幾何造型，呈現出前衛且極具辨識度的外觀。車身特徵包括3段式日行燈、隱藏式後門把手，以及更具跑格的車頂線條。

▲新一代Juke、Leaf與Ariya共享技術平台。

動力系統方面，第3代 Juke 將全面轉型為電動車，預計提供2種電池容量選擇，來自雷諾、Nissan、三菱的CMF-EV 平台打造，與Ariya、下一代Leaf電動車共享技術，續航力約在500公里。

Nissan計劃在 2026 年前於歐洲市場推出5款電動車，新一代 Juke、Leaf推出將是實現該目標的重要一步。此外，桑德蘭工廠也將成為Nissan與大陸東風汽車合作生產電動車的基地，進一步擴大全球電動車市場的佈局。