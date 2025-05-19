「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

▲Mazda EZ-6全新運動感亮相！搭載許多升級套件。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

才剛繳出亮眼銷售成績單的Mazda EZ-60跑旅，作為房車版的EZ-6也趁勢推出Sport Edition運動款吸人氣，在外觀與內裝上進行了明顯的運動化升級，營造更帥氣的新鮮感！

▲外觀經過黑化處理，搭配19吋專屬鋁圈與紅色剎車卡鉗。

EZ-6 運動版在外觀上採用了黑色亮面飾條、19吋亮黑鋁圈以及紅色煞車卡鉗妝點搭配，營造出更具侵略性的視覺效果。車尾還有搶眼的主動式尾翼，能在高速行駛時自動升起，提升下壓力與穩定性。此外，車側採用隱藏式車門把手與無邊框車窗設計，展現出流線且現代的車身輪廓。

▲內裝擁有精髓的跑車化麂皮座椅，還配有SONY高級音響。

內裝配置也不馬虎，運動款配有專屬的Alcantara 麂皮座椅，搭配紅色縫線、飾板穿搭，營造出濃厚的熱血氛圍。中控台配備14.6吋觸控螢幕，整合娛樂與車輛設定功能，支援語音與手勢控制。

駕駛座前方則設有 10.2 吋數位儀錶與 50 吋AR-HUD實境抬頭顯示器，提供直覺且豐富的駕駛資訊。音響系統方面，搭載高級SONY 14 具揚聲器環繞音響，要讓車主視覺、觸覺、聽覺都有極好的體驗。

運動版並未公布詳細的動力規格，而標準款則有全電動與增程型混合動力，增程版採1.5升引擎搭配插電式油電，最大續航力來到1,301公里；電動版則有56.1、68.8kWh電池組，具有480、600公里續航力。