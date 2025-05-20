「大改款TOYOTA Corolla」化身帥氣轎跑！預想圖引爆討論　預計明年見

▲除了第6代RAV4主菜即將登場！熱銷的Corolla也適逢大改款週期。（圖／翻攝自IG@tedoradze.giorgi）

記者徐煜展／綜合報導

新一代TOYOTA RAV4大主菜將於5月21日正式發表，豐田另一大熱銷神主牌也適逢大改款週期，近來更有國外媒體釋出預覽圖讓車迷過過癮（連結），下一代Corolla將導入最新家族化設計，與Camry主打更跑格感的轎跑風。

從車頭前方觀察，新一代 Corolla 預想圖中最引人注目的便是極具侵略性的頭燈設計，採用細長造型搭配 LED 光條，勾勒出宛如電動車般的科技感視覺。前保桿中央大面積進氣壩內部採用幾何網格，兩側氣壩也刻意拉寬，營造出視覺重心下沉的侵略感，其中象徵性的搶眼車頭燈，已陸續出現在新一代Camry、Prius、第6代RAV4、全新bZ5等車款上。

▲車頭導入家族搶眼的C型頭燈，車尾則有一體式貫穿燈組呈現。

車側線條則顯得更為銳利，大膽的摺線從前輪拱一路延伸至後門，肌肉感十足。斜背式車頂與短車尾設計讓整體比例更接近四門Coupe轎跑。

車尾最醒目的設計莫過於貫穿式 LED 尾燈，結合雙層導光條與俐落線條，呼應前保桿設計。此外，尾部保桿中央大面積黑化處理與鍍鉻雙出排氣造型相呼應，進一步強化整體跑格氛圍。

新一代 Corolla 應維持提供 1.8、2.0升等油電動力，此外，基於TNGA架構開發的底盤平台預計將持續優化，提升操控回饋與舒適性。