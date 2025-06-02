99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

▲台灣福特六和今（2）日推出「Focus Wagon紐柏林限定版」，升級不加價。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福特Focus自2019年在台上市以來，累計銷售近7萬台，為彰顯源自賽道、「Timeless Focus」永恆經典的本格精神，台灣福特六和今（2）日推出「Focus Wagon紐柏林限定版」，首度導入源自野馬跑車的Vapor Blue Metallic車色，搭配內外觀限量專屬套件、升級總價值超過12萬元，建議售價99.9萬元。

▲紐柏林限定版以Focus Wagon ST-Line Vignale為基礎，首度導入野馬車系才有的Vapor Blue Metallic金屬藍色車漆。



新Focus Wagon紐柏林限定版是以現行ST-Line Vignale車型為主，升級配備不漲價，其中Vapor Blue Metallic專屬車色以特殊金屬顆粒漆料融合內斂藍色色調，可隨光影呈現變化。

▲紐柏林限定版也在車身多處進行黑化處理，同時輪圈也升級18吋ST Edition旋壓輪圈，車內也具有專屬運動化跑車座椅與炫紅縫線。



另外紐柏林限定版也在車頂、擾流尾翼、鯊魚鰭天線、前下保桿飾條、車外後視鏡、車門把手、側裙、後下擾流等處進行黑化處理，並具有18吋ST Edition旋壓輪圈、專屬紐柏林車貼。車內則採12.3吋儀表、13.2吋SYNC 4中控螢幕，配備B&O音響、FAPA主動式停車輔助系統2.0、Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統等。

動力上則同樣為1.5升Ecoboost 3缸汽油渦輪、8速手自排變速箱，具有182匹最大馬力、24.5公斤米扭力峰值表現。

▲Focus Wagon紐柏林限定版升級總價值超過12萬元，售價則維持99.9萬不變。