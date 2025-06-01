ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Skoda「5門掀背電動概念車Favorit」亮相！向1987年品牌經典致敬

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 於今年 5 月推出了一款向 1899 年 Laurin & Klement Slavia B 摩托車致敬的概念車。日前官方再度宣布另一款有傳承意義的 Favorit 五門掀背概念車，這是在 VAG 於 1991 年收購之前品牌最後一款獨立開發的車型。

Škoda Favorit 誕生於捷克斯洛伐克共產黨的時代，是一款典型的陽春、樸實的車型，然而它在 1987 年首次亮相時，立刻就大受歡迎，並幫助品牌「走向現代化的形象」。

Škoda Favorit 在當時搭載一具 1.3 升自然進氣四缸引擎，最大功率僅 62 匹馬力，雖然產量不大，但 Favorit 仍出口至多個國家，原廠還表示，這代表他們的工程師可以打造出一款吸引全球消費者關注並有高品質的汽車。

時間來到現在，Škoda 原廠設計師 Ljudmil Slavov 對 Favorit 進行了現代化重塑，這輛概念車的開發歷時約 120 小時，保留了 Bertone 早期的設計元素，並融合了現代化的線條美感。

外觀方面，車頭採用全新 Modern Solid 設計語言，捨棄了品牌目前慣用的家族化「Tech-Deck Face」設計，採用獨特封閉式車頭造型，搭配纖細 LED 頭燈組，燈具採用半透明外殼設計，該外殼可在大燈啟用時折疊收起，兼具功能性與科技感。來到車身側面，整體線條簡潔有力，看起來與 Volkswagen ID.2 相似，隱藏式車門把手融入在 B 柱中，並配備大尺寸五輻式輪圈。車尾方面與車頭相呼應，尾門中央採用發光品牌字樣。

原廠設計團隊也構思了賽車版本，計劃加入空力套件與運動化飾件，強化整體性能韻味。Škoda 並未公佈具體動力性能數據，但電動化架構將為其賦予更強勁加速的性能。目前 Favorit 概念車仍處於設計展示階段，但彰顯了 Škoda 對母集團 VAG 的電動轉型策略，並有望或為品牌未來對小型電動車提供設計與技術範例，加速旗下車型的電動化進度。 

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaFavorit電動掀背5門概念車小車汽車新車電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

再次被張員瑛迷倒

推薦閱讀

KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

最新文章

Skoda推5門掀背電動概念車2025-06-01

蔚來電動休旅＆跑旅小改款大陸上市2025-06-01

瑞典Scania推全新Super 11引擎2025-06-01

Skoda豪華房車大改款台灣6月發表2025-06-01

TOYOTA興建全新東京品川總部大樓2025-06-01

Volvo「全新休旅XC70」實車現身2025-05-31

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝2025-05-31

「TOYOTA全新休旅」曝光了最快今年問世2025-05-31

雙龍汽車改名話題＆正面聲量雙成長2025-05-31

Audi大改款Q3休旅車預告今夏登場2025-05-31

熱門文章

Skoda推5門掀背電動概念車2025-06-01

蔚來電動休旅＆跑旅小改款大陸上市2025-06-01

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝2025-05-31

瑞典Scania推全新Super 11引擎2025-06-01

Volvo「全新休旅XC70」實車現身2025-05-31

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市2025-05-22

Skoda豪華房車大改款台灣6月發表2025-06-01

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場2025-05-29

「MG全新中型休旅」曝光今年問世2025-05-29

TOYOTA「省油神車」傳8月小改款2025-05-28

相關新聞

蔚來「智慧電動休旅＆跑旅小改款」大陸上市！導入5奈米晶片更聰明

蔚來「智慧電動休旅＆跑旅小改款」大陸上市！導入5奈米晶片更聰明

瑞典卡車大廠「Scania推全新Super 11引擎」！兼顧效率＆輕量化

瑞典卡車大廠「Scania推全新Super 11引擎」！兼顧效率＆輕量化

方向盤跟「流動廁所」一樣髒！　汽車專家認證：細菌量爆表

方向盤跟「流動廁所」一樣髒！　汽車專家認證：細菌量爆表

Skoda「豪華房車大改款」台灣6月發表！專業＆安全就連憲兵都愛用

Skoda「豪華房車大改款」台灣6月發表！專業＆安全就連憲兵都愛用

TOYOTA「全新東京品川總部大樓」開始興建！預計2030年正式啟用

TOYOTA「全新東京品川總部大樓」開始興建！預計2030年正式啟用

讀者迴響

熱門文章

Skoda「5門掀背電動概念車Favorit」亮相！向1987年品牌經典致敬

Skoda「5門掀背電動概念車Favorit」亮相！向1987年品牌經典致敬

蔚來「智慧電動休旅＆跑旅小改款」大陸上市！導入5奈米晶片更聰明

蔚來「智慧電動休旅＆跑旅小改款」大陸上市！導入5奈米晶片更聰明

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝　國產多款新車上市　福特新休旅現身

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝　國產多款新車上市　福特新休旅現身

瑞典卡車大廠「Scania推全新Super 11引擎」！兼顧效率＆輕量化

瑞典卡車大廠「Scania推全新Super 11引擎」！兼顧效率＆輕量化

Volvo「全新休旅XC70」實車現身！搭載1.5升渦輪油電不吃油可跑200公里

Volvo「全新休旅XC70」實車現身！搭載1.5升渦輪油電不吃油可跑200公里

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

Skoda「豪華房車大改款」台灣6月發表！專業＆安全就連憲兵都愛用

Skoda「豪華房車大改款」台灣6月發表！專業＆安全就連憲兵都愛用

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366