Skoda「5門掀背電動概念車Favorit」亮相！向1987年品牌經典致敬

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 於今年 5 月推出了一款向 1899 年 Laurin & Klement Slavia B 摩托車致敬的概念車。日前官方再度宣布另一款有傳承意義的 Favorit 五門掀背概念車，這是在 VAG 於 1991 年收購之前品牌最後一款獨立開發的車型。

Škoda Favorit 誕生於捷克斯洛伐克共產黨的時代，是一款典型的陽春、樸實的車型，然而它在 1987 年首次亮相時，立刻就大受歡迎，並幫助品牌「走向現代化的形象」。

Škoda Favorit 在當時搭載一具 1.3 升自然進氣四缸引擎，最大功率僅 62 匹馬力，雖然產量不大，但 Favorit 仍出口至多個國家，原廠還表示，這代表他們的工程師可以打造出一款吸引全球消費者關注並有高品質的汽車。

時間來到現在，Škoda 原廠設計師 Ljudmil Slavov 對 Favorit 進行了現代化重塑，這輛概念車的開發歷時約 120 小時，保留了 Bertone 早期的設計元素，並融合了現代化的線條美感。

外觀方面，車頭採用全新 Modern Solid 設計語言，捨棄了品牌目前慣用的家族化「Tech-Deck Face」設計，採用獨特封閉式車頭造型，搭配纖細 LED 頭燈組，燈具採用半透明外殼設計，該外殼可在大燈啟用時折疊收起，兼具功能性與科技感。來到車身側面，整體線條簡潔有力，看起來與 Volkswagen ID.2 相似，隱藏式車門把手融入在 B 柱中，並配備大尺寸五輻式輪圈。車尾方面與車頭相呼應，尾門中央採用發光品牌字樣。

原廠設計團隊也構思了賽車版本，計劃加入空力套件與運動化飾件，強化整體性能韻味。Škoda 並未公佈具體動力性能數據，但電動化架構將為其賦予更強勁加速的性能。目前 Favorit 概念車仍處於設計展示階段，但彰顯了 Škoda 對母集團 VAG 的電動轉型策略，並有望或為品牌未來對小型電動車提供設計與技術範例，加速旗下車型的電動化進度。