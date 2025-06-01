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Skoda「豪華房車大改款」台灣6月發表！專業＆安全就連憲兵都愛用

圖文／鏡週刊

誕生於1934年的ŠKODA Superb，是全球汽車工業仍在起步階段，眾多品牌甚至尚未問世前所推出的車款，這個源自捷克波希米亞之地的豪華房車，取名為Superb，寓意卓越超群，象徵著 Škoda 對造車品質、人文設計與工程哲學的不懈執著與追求；而歷經了九十年的淬煉，ŠKODA Taiwan宣布，全新世代的Superb將在六月正式發表。

「Superb」車名源自拉丁文 superbus 及英文單字 superb，意指卓越、傑出，完美體現了品牌對於旗艦車型的造車信仰與工藝精神。這段傳奇始於1934年，首款Superb 640車型問世，專為捷克斯洛伐克政府打造。它不僅配備當代少見的V8引擎與先進的中央骨幹式底盤，更成為歐洲當時最具代表性的高階行政座駕。

Superb自誕生以來，始終是「國家形象」的移動象徵。早年承載政府高層與軍方將領，並於各大外交場合接待國際貴賓，是元首與政要的指定座車。即使進入冷戰時期，Superb仍廣受多國領袖青睞，展現其歷久不衰的尊榮地位。時至今日，Superb依然擔任捷克共和國總統的官方座駕，穿梭於布拉格歷史建築與國際會議之間，是捷克工業實力的代表作。

Superb歷經九十年的發展，將在六月發表全新的大改款車型。

▲Superb歷經九十年的發展，將在六月發表全新的大改款車型。

值得一提的是，在台灣，Superb更獲國軍憲兵部隊選為偵防專用車款，屢次出現在漢光演習等重要任務中，展現其絕對信賴的專業實力與安全性能。

2001年，沉潛多年的Superb強勢回歸，正式揭開現代旗艦房車的新篇章。結合福斯集團的先進平台資源與ŠKODA獨到的造車哲學，第一代新世代Superb以加長軸距、寬敞後座空間與以人為本的設計理念，在歐洲中大型房車市場迅速奠定穩固地位。2008年登場的第二代車型，更首創性地導入TwinDoor雙開啟尾門設計，結合房車的優雅外型與掀背車的實用機能，完美體現「Simply Clever」巧思美學，在車壇掀起話題。2015年，第三代Superb正式邁入智慧旗艦時代。不僅全面採用集團MQB模組化平台，大幅提升整體剛性與操控性，更導入多項先進安全與智慧駕駛科技，進一步鞏固其旗艦地位。截至今日，Škoda Superb全球累積銷售已突破150萬輛。

全新第四代 Superb 延續「Modern Solid」設計語彙，以簡約俐落、富有雕塑感的車身輪廓，詮釋現代歐洲對旗艦座駕的設計哲學與美學思維。車室內部則導入Smart Dials 多功能旋鈕，取代傳統繁瑣的操作介面，使駕駛者得以更直覺地掌控車內各項功能，提升整體使用體驗。而一向備受推崇的空間機能，在新世代車型中再次昇華。從寬敞的後座腿部空間、同級領先的行李廂容量，到靈活多變的座艙設計，皆展現 Superb 一以貫之的「以人為本，為使用者而生」的務實精神。


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關鍵字：SkodaSuperbCombi車系90周年房車旗艦汽車新車台灣上市

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