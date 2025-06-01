TOYOTA「全新東京品川總部大樓」開始興建！預計2030年正式啟用

圖文／7Car 小七車觀點

豐田汽車 (Toyota Motor Corporation) 宣佈將於 2025 年 5 月 31 日正式啟動位於東京品川站西口地區的全新總部建設計畫，並預計於 2030 財年完成啟用。該項目由豐田與京急電鐵 (Keikyu Corporation) 共同推動，地點選在交通樞紐品川站前，顯示其對未來城市與企業轉型重心的高度期待。

新總部將成為豐田轉型為「移動服務公司」 (Mobility Company) 過程中的核心據點，聚焦於碳中和與移動價值拓展兩大主軸。除擔任企業內外交流與共創的中心外，亦預計打造一個工程師導向的智慧開發基地，涵蓋軟體、人工智慧及實體車輛研發等領域，並採用開放式空間設計以促進溝通與協作。

在員工福祉方面，豐田也計畫引進結合自然元素的「Genki-Kûkan」健康空間，讓員工在植栽與舒適氛圍中工作，提升身心健康與創造力。這項設計理念來自於研究植物葉形視覺效果與森林空氣中微生物、化學物質對健康的潛在影響，體現企業對工作環境品質的重視。

京急電鐵社長川又幸宏表示，作為高輪地區營運百年的企業，將與豐田攜手推動品川作為國際交流樞紐的再開發。豐田社長佐藤恒治則強調，新總部將匯聚多元人才與創意，成為推動企業革新與地方發展的雙重支點。未來雙方將持續深化合作，共同形塑更具活力的城市空間。