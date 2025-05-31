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「TOYOTA全新休旅」曝光了最快今年問世！尺碼介於Corolla Cross、RAV4

▲TOYOTA即將推出入門的越野休旅！量產設計圖流出。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA即將推出入門的越野休旅！量產設計圖流出。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的TOYOTA越野入門休旅終於有譜了！預計命名為Land Cruiser FJ的全新休旅，量產設計圖悄悄流出引爆討論，這輛定位入門級距的越野休旅，對手將鎖定熱門的5門版Suzuki Jimny。

▲TOYOTA即將推出入門的越野休旅！量產設計圖流出。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Land Cruiser FJ為市售量產作準備，外型取自Compact Cruiser EV概念車。

全新Land Cruiser FJ採用5門配置，展現出方正且實用的外觀設計，並大量還原Compact Cruiser EV概念車，車身特徵包括突出的前輪拱、厚實 C 柱，以及垂直的車尾設計，並配有尾門上掛的全尺寸備胎。車身下部則覆蓋未上漆的塑料護板，強調其越野能力。

新車預計車長約為 4,500mm，介於Corolla Cross、RAV4 之間，其價格也會比台灣今年要上市的Land Cruiser更便宜，入門級距設定旨在吸引喜愛越野但又需要日常實用性的消費者。

▲TOYOTA即將推出入門的越野休旅！量產設計圖流出。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車最快今年問世。

全新Land Cruiser FJ將基於TOYOTA的 IMV-0 平台開發，該平台也將應用於下一代 Hilux 和 Fortuner 車型。這意味著新車將具備強韌的底盤結構，提供優異的越野性能。

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關鍵字：TOYOTALand Cruiser 250LEXUSGX油電7人座越野

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