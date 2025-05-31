韓系雙龍汽車改名後「話題＆正面聲量雙成長」！轉型策略獲肯定

圖文／7Car 小七車觀點

韓國汽車品牌 KG Mobility (以下簡稱 KGM) 自 2023 年更名以來，整體品牌形象顯著提升。根據韓國市場研究機構 Data & Research 公布的最新數據，KGM 在更名前後的 788 天內，其線上曝光量達到 134 萬筆，相較過去使用「SsangYong Motor」名義的 66 萬筆資訊成長超過一倍，顯示品牌重塑獲得市場正面迴響。

除了關注度提升，KGM 的品牌好感度也同步成長。分析指出，KGM 的正面聲量佔比達 75.14%，負面聲量僅為 3.47%，整體淨好感度達 71.67%，與改名前相比提升將近三倍。業界普遍認為，這一變化與 KGM 積極導入企業轉型與技術創新密切相關，顯示市場對其長遠發展戰略的肯定。

KGM 在改名同時即宣示轉型為未來移動科技企業，重點聚焦電動車專用平台、軟體定義汽車 (SDV)、自動駕駛與人工智慧等前瞻領域。企業亦陸續推出新品牌口號「Enjoy with Confidence」與戰略主軸「Practical Creativity」，藉由整體形象升級，致力於打造與時俱進的企業文化。

在全球市場方面，KGM 透過強化出口與國際品牌活動，加速擴展國際能見度。2024 年出口總量達 6 萬 2,378 輛，創下 2014 年以來新高，年增幅度達 38%。集團會長親赴海外參與產品發表與試駕活動，也反映企業對全球布局的重視。KGM 表示，將持續以差異化策略與技術投入，邁向備受全球消費者信賴的移動品牌。