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Audi「大改款Q3休旅車」預告今夏登場！首度採用分離式頭燈更吸睛

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 正式預告全新一代 Q3 即將亮相，並首度公開預告圖，最快將於今夏正式發表。新一代 Q3 將會導入 Audi 家族新世代的設計語彙，並且會提供汽油、柴油、混合油電等動力選擇，同時也會提供標準 SUV 與 Sportback 兩種車身形式。

▲Audi 正式預告全新一代 Q3 即將亮相

根據官方公布的預告圖來看，新一代 Audi Q3 最明顯的特徵是將會首度採用分離式 LED 頭燈組設計，上方與前艙蓋相連接的是狹長式的 LED 日行燈組，預期會加入分段式的像素光源，並加入流水式方向燈功能；下方的則是與前保桿造型融為一體的遠近頭燈組，延續目前 Audi 最新的 SUV 家族特徵設計。其它細節方面，可以看到前業子板擁有一條顯眼的折線，隆起的引擎蓋線條搭配內凹式的輪拱線條，增進整體的運動肌肉感。

根據外媒捕捉到的測試車來看，S Line 車型會配備蜂巢網狀水箱罩，搭配大尺吋輪圈以及紅色煞車卡鉗；車尾部分則會採用隱藏式的排氣尾管設計。至於在車內方面，整體鋪陳設計會與甫發表的新一代 Audi A5 相似，均導入大面積的曲面螢幕。

動力方面，新一代 Q3 依然會推出汽油、柴油和混合油電多種動力型式，其中油電混合動力車型為插電版本，純電續航里程將超過 100 公里；全車系將標配七速 DSG 雙離合器變速箱，高階車型也會有 quattro 四驅系統可選。至於最高性能的 RSQ3 車型未來是否會持續供應，還有待官方證實。

對全球消費者而言，Audi Q3 車系長年以來在設計、品質與實用機能間取得平衡，成為都會 SUV 購車族群的重要選項。隨著新世代車型即將登場，未來在產品競爭力與生產規模的雙重加持下，Q3 預期仍將穩固其於國際市場中的地位，繼續吸引新世代消費者的關注。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪Q3第3代大改款休旅車跨界汽車新車

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