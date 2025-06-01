瑞典卡車大廠「Scania推全新Super 11引擎」！兼顧效率＆輕量化

圖文／7Car 小七車觀點

Scania 正式擴展旗下 Super 動力系統陣容，推出全新 Super 11 引擎，為重視車重與燃油效率的運輸業者提供全新選項。此具 11 公升引擎主打精巧設計與優異效率，較自家 Super 13 引擎輕量 85 公斤，並在燃油經濟性上比 9 公升引擎提升最多可達 7%。Scania 希望藉此協助業者在不犧牲動力與可靠度的前提下，進一步提高載重效率。

Super 11 提供 350 匹、390 匹與 430 匹三種動力輸出，分別對應 1,800 Nm 至 2,200 Nm 的扭力，並符合歐盟 Euro 4、5 與 6 等環保法規標準。該引擎廣泛適用於城市配送、區域運輸等多種應用場景，同時保有 85% 的零組件與 Super 13 引擎共用，有效提升零件共通性與維修便利性。此外，若搭配 LDF-5 機油使用，保養週期更比 Scania 原有 9 公升引擎延長約 30%，有助於降低整體營運成本。

Scania 在 Super 11 引擎導入多項自家先進技術，包括具備可變汽門正時功能的凸輪軸調相器，可針對引擎熱能進行即時調控，進而優化燃燒效率。搭配新世代引擎控制軟體與平衡軸，Super 11 不僅運轉更為平順，也提供強化型引擎煞車系統，透過 Scania Variable Valve Brake 技術，最高可達 344 kW 制動效能，同時減少震動並提升駕駛舒適性。

除了節能與輕量化優勢，Super 11 亦支援 HVO 與 FAME 等替代燃料使用，讓業者在不需更動既有設施的情況下，便能有效降低碳排放。其緊湊又高效的設計，適用於翻斗車、散裝物資、油品與容積運輸、垃圾收集、冷鏈物流、吊臂與平板車、救援與消防用途等多種應用。Scania 表示，Super 11 展現其對智慧運輸未來的承諾，結合性能、效率與多功能性，預計將於 2025 年 6 月正式上市。