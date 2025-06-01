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瑞典卡車大廠「Scania推全新Super 11引擎」！兼顧效率＆輕量化

圖文／7Car 小七車觀點

Scania 正式擴展旗下 Super 動力系統陣容，推出全新 Super 11 引擎，為重視車重與燃油效率的運輸業者提供全新選項。此具 11 公升引擎主打精巧設計與優異效率，較自家 Super 13 引擎輕量 85 公斤，並在燃油經濟性上比 9 公升引擎提升最多可達 7%。Scania 希望藉此協助業者在不犧牲動力與可靠度的前提下，進一步提高載重效率。

兼顧效率與輕量化　Scania 發表全新 Super 11 引擎

Super 11 提供 350 匹、390 匹與 430 匹三種動力輸出，分別對應 1,800 Nm 至 2,200 Nm 的扭力，並符合歐盟 Euro 4、5 與 6 等環保法規標準。該引擎廣泛適用於城市配送、區域運輸等多種應用場景，同時保有 85% 的零組件與 Super 13 引擎共用，有效提升零件共通性與維修便利性。此外，若搭配 LDF-5 機油使用，保養週期更比 Scania 原有 9 公升引擎延長約 30%，有助於降低整體營運成本。

兼顧效率與輕量化　Scania 發表全新 Super 11 引擎

兼顧效率與輕量化　Scania 發表全新 Super 11 引擎

Scania 在 Super 11 引擎導入多項自家先進技術，包括具備可變汽門正時功能的凸輪軸調相器，可針對引擎熱能進行即時調控，進而優化燃燒效率。搭配新世代引擎控制軟體與平衡軸，Super 11 不僅運轉更為平順，也提供強化型引擎煞車系統，透過 Scania Variable Valve Brake 技術，最高可達 344 kW 制動效能，同時減少震動並提升駕駛舒適性。

兼顧效率與輕量化　Scania 發表全新 Super 11 引擎

兼顧效率與輕量化　Scania 發表全新 Super 11 引擎

兼顧效率與輕量化　Scania 發表全新 Super 11 引擎

除了節能與輕量化優勢，Super 11 亦支援 HVO 與 FAME 等替代燃料使用，讓業者在不需更動既有設施的情況下，便能有效降低碳排放。其緊湊又高效的設計，適用於翻斗車、散裝物資、油品與容積運輸、垃圾收集、冷鏈物流、吊臂與平板車、救援與消防用途等多種應用。Scania 表示，Super 11 展現其對智慧運輸未來的承諾，結合性能、效率與多功能性，預計將於 2025 年 6 月正式上市。

兼顧效率與輕量化　Scania 發表全新 Super 11 引擎

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關鍵字：Scania斯堪尼亞Super11引擎卡車柴油貨車拖車新車

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