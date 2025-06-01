蔚來「智慧電動休旅＆跑旅小改款」大陸上市！導入5奈米晶片更聰明

圖文／7Car 小七車觀點

Nio (蔚來汽車) 近日正式在中國大陸發表小改款 ES6 及 EC6，兩款車型分別定位為智慧電動 SUV 與智慧電動跑旅，前者建議售價為 33.8 萬人民幣起 (約合新台幣 140.8 萬元起)，後者則自 35.8 萬人民幣起 (約合新台幣 149.1 萬元起)，若搭配電池租賃方案（Battery as a Service, 簡稱 BaaS），兩車的價格可各降低 7 萬人民幣 (約合新台幣 29.2 萬元)。

▲Nio (蔚來汽車) 近日正式在中國大陸發表小改款 ES6 及 EC6。

小改款 ES6 及 EC6 在外觀部分以延續既有設計語言的基礎上，進行進行微幅調整，兩車均採用新版 ADB 多光束智慧頭燈、立體化的 Double-Dash 日行燈，以及更具侵略性的車頭造型，並且也新增了「月輝銀」車色與 21 吋鋁合金輪圈供消費者選用。

▲外觀部分以延續既有設計語言的基礎上，進行進行微幅調整，兩車均採用新版 ADB 多光束智慧頭燈、立體化的 Double-Dash 日行燈，以及更具侵略性的車頭造型。

內裝方面，小改款 ES6 及 EC6 標準配備了 15.6 吋 AMOLED 橫向中控螢幕、19.4 吋抬頭顯示器（W-HUD）與 800 萬像素的數位後視鏡。座椅採用 Nappa 真皮包覆搭配 11 層結構設計，該廠宣稱可提升乘坐舒適度，並具備加熱、通風與按摩功能。後座區域新增了托盤桌與 Mag+ 磁吸配件，可望提高空間靈活性與實用性。

▲小改款 ES6 及 EC6 標準配備了 15.6 吋 AMOLED 橫向中控螢幕。

▲小改款 ES6 與 EC6 配備 800 萬像素的數位後視鏡。 座椅採用 Nappa 真皮包覆搭配 11 層結構設計，該廠宣稱可提升乘坐舒適度，並具備加熱、通風與按摩功能。

科技方面，小改款 ES6 及 EC6 導入 Nio 全新開發的 NT.Cedar S 智慧平台，包含首款車用 5 奈米 NX9031 智慧駕駛晶片、SkyOS 全車域操作系統，以及智慧底盤系統。駕駛輔助方面，兩款車均搭載升級版 Cedar S Aquila 超感知系統，配備 1,550 奈米雷射雷達與 4D 成像雷達，支援全天候、高精度環境感知，並支援導航輔助駕駛功能（NOP+）、停車場自動導航與遠距自動停車等功能。而語音助理 NOMI 則升級至第三代版本，具備 340 度旋轉能力與擬人互動介面，支援情感互動與娛樂功能，如與乘客玩剪刀石頭布或帶領伸展操等。

▲小改款 ES6 及 EC6 導入 Nio 全新開發的 NT.Cedar S 智慧平台，包含首款車用 5 奈米 NX9031 智慧駕駛晶片、SkyOS 全車域操作系統。 語音助理 NOMI 則升級至第三代版本，具備 340 度旋轉能力與擬人互動介面，支援情感互動與娛樂功能，如與乘客玩剪刀石頭布或帶領伸展操等。

底盤方面，小改款 ES6 及 EC6 針對前懸吊系統的支撐結構、彈簧剛性、阻尼系統，加上後懸吊系統的副車架進行最佳化調校，該廠宣稱整體減震表現提升了 29%，車身擺動幅度降低了 34%。此外也新增後座舒適模式與智慧迴轉功能，進一步提升操控便利性與乘坐舒適性。

安全方面，小改款 ES6 及 EC6 導入源於該廠旗艦車型 ET9 的多項主動與被動技術，包括可降低 93% 車輛往前移動力道的追撞緩衝系統（Rear Collision Mitigation, RCM）、緊急道路自動靠邊功能、環景顯影系統與爆胎應變控制系統等。

蔚來汽車針對首波購買的車主，贈送包括 5 年內 240 次免費換電服務、5 年免費導航輔助駕駛（Navigate on Pilot Plus, NOP+）訂閱、50 張電池靈活升級兌換券及免費車載交流電充電器（或可選擇折抵 5,000 元人民幣的車輛選配金），除此之外，首任車主還將享有 6 年或 15 萬公里整車保固、10 年不限里程三電系統保固、6 年每月 8GB 的免費車聯網服務，以及終身免費道路救援。