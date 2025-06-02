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Suzuki「5門版Jimny」熱賣候車期要3年半　原廠增產能趕消化

▲Suzuki Jimny Nomade。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki五門版Jimny Nomade提高產能，將應付日本市場龐大的訂單量。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki「5門版Jimny」今年2月在日本開賣，不過開賣短短4天就接單破5萬張，在候車期要3.5年的情況下，原廠在開賣4天後就宣布暫停接單。為了解決此問題，Suzuki也宣布增加Jimny Nomade的產量，從原本月產能1,200台提升至3,300台，並預告將重新開放下訂。

Jimny Nomade 5門版車型是由Suzuki印度Gurugram工廠生產，以逆輸入的方式於日本販售，Jimny Nomade具有更實用的5門設計、並且軸距也加長，動力上同樣採1.5升4缸自然進氣引擎，提供5速手排、4速自排選擇，最大馬力為102匹／13.3公斤米扭力，日本售價自265.1萬日圓起，折合新台幣55萬起。

▲Suzuki Jimny Nomade。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Jimny Nomade。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Jimny Nomade。（圖／翻攝自Suzuki）

▲5門版Jimny Nomade軸距更長、實用性更高，日本一開賣短短4天就接單破5萬張。

事實上，Jimny Nomade在2月預售僅4天便停止接單，日本也在4／3正式上市，不過上市時也並未開放接單，成為Suzuki上市新車卻停售的情況，目前日本原廠也並未透露恢復下定的時間，僅表示提高產能應付需求。

台灣市場方面，Taiwan Suzuki金鈴汽車也在今年3月重新導入Jimny三門版，售價為84.9萬，目前並無導入5門車型的打算。

▲Suzuki Jimny重回台灣市場，售價與去年相同。（圖／翻攝自Suzuki）

▲台灣市場目前僅有3門版Jimny，今年3月重新導入販售，售價為84.9萬。

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