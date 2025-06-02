ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

▲台灣福特六和生產19輛Territory全新休旅，似乎為了接棒Kuga作準備。（圖／翻攝自車輛公會）

▲台灣福特六和生產19輛Territory全新休旅，似乎為了接棒Kuga作準備。（圖／翻攝自車輛公會）

記者徐煜展／綜合報導

國外Ford福特Kuga停產在即，台灣市場也正評估多產新車為未來作打算，除了正在測試的Equator Sport中型休旅外，近期從車輛公會生產清單中曝光名為Territory休旅，有望成為停產Kuga的後繼接班人。

▲台灣未來國產上市後可能將命名為Territory。（圖／翻攝自福特）

▲台灣未來國產上市後可能將命名為Territory。（圖／翻攝自福特）

事實上，Equator Sport在東南亞稱為Territory，目前在菲律賓、越南等市場販售，擁有4,685x1,935x1,706mm長寬高、軸距達2,726mm，尺碼空間略大於Kuga，是市場熱門中型休旅級距。

▲台灣未來國產上市後可能將命名為Territory。（圖／翻攝自福特）

▲後廂空間最大可達1,422公升。

福特Territory外型相當年輕、動感，內裝用料更是不手軟，海外配有12.3吋數位儀錶、12.3吋多媒體螢幕，行李廂空間為448公升，座椅傾倒後可達1,422公升，當然招牌的L2等級Co-Pilot360也沒少。

海外動力配置相當豐富，基本款配有1.5升渦輪搭配7速雙離合變速箱，擁有167匹馬力、26.5公斤米扭力，部分其他市場，近期另有全新的1.5升渦輪PHEV插電式油電，具備95公里純電續航力與214匹馬力，甚至還有Territory EV電動車。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：FORDExplorerKUGASUV7人座四驅越野EDGETerritoryEquator Sport

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【薑還是老的辣】藏500元讓 #退休警犬 找 牠秒鎖定目標！

推薦閱讀

「愛快羅密歐」確認導入台灣！官方社群上線　3款熱門新車計劃導入

「愛快羅密歐」確認導入台灣！官方社群上線　3款熱門新車計劃導入

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

Suzuki「5門版Jimny」熱賣候車期要3年半　原廠增產能趕消化

Suzuki「5門版Jimny」熱賣候車期要3年半　原廠增產能趕消化

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

最新文章

「愛快羅密歐」確認導入台灣2025-06-02

福特推出Focus紐柏林限定版2025-06-02

Suzuki「5門版Jimny」增產能2025-06-02

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車2025-06-02

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」2025-06-02

台灣5月新車銷量TOYOTA阿法破600輛2025-06-02

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光2025-06-02

福特手排性能鋼砲英國提前下架2025-06-02

「中華熱銷J Space」將推全新特仕車2025-06-02

台灣「改款HONDA HR-V」80萬有找2025-06-02

熱門文章

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝2025-05-31

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光2025-06-02

「中華熱銷J Space」將推全新特仕車2025-06-02

福特推出Focus紐柏林限定版2025-06-02

台灣5月新車銷量TOYOTA阿法破600輛2025-06-02

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車2025-06-02

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」2025-06-02

台灣「改款HONDA HR-V」80萬有找2025-06-02

Skoda推5門掀背電動概念車2025-06-01

Skoda豪華房車大改款台灣6月發表2025-06-01

相關新聞

福特「手排性能鋼砲」英國提前下架！全車系宣告11月歐洲停產

福特「手排性能鋼砲」英國提前下架！全車系宣告11月歐洲停產

65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

台灣「改款HONDA HR-V」經銷端暴雷入門款80萬有找！油電頂規百萬內

台灣「改款HONDA HR-V」經銷端暴雷入門款80萬有找！油電頂規百萬內

現代「改款入門新休旅」比Mufasa更便宜！菲律賓開賣折合新台幣61萬

現代「改款入門新休旅」比Mufasa更便宜！菲律賓開賣折合新台幣61萬

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝　國產多款新車上市　福特新休旅現身

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝　國產多款新車上市　福特新休旅現身

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝　國產多款新車上市　福特新休旅現身

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝　國產多款新車上市　福特新休旅現身

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

台灣「改款HONDA HR-V」經銷端暴雷入門款80萬有找！油電頂規百萬內

台灣「改款HONDA HR-V」經銷端暴雷入門款80萬有找！油電頂規百萬內

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366