台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

▲台灣福特六和生產19輛Territory全新休旅，似乎為了接棒Kuga作準備。（圖／翻攝自車輛公會）

記者徐煜展／綜合報導

國外Ford福特Kuga停產在即，台灣市場也正評估多產新車為未來作打算，除了正在測試的Equator Sport中型休旅外，近期從車輛公會生產清單中曝光名為Territory休旅，有望成為停產Kuga的後繼接班人。

▲台灣未來國產上市後可能將命名為Territory。（圖／翻攝自福特）

事實上，Equator Sport在東南亞稱為Territory，目前在菲律賓、越南等市場販售，擁有4,685x1,935x1,706mm長寬高、軸距達2,726mm，尺碼空間略大於Kuga，是市場熱門中型休旅級距。

▲後廂空間最大可達1,422公升。

福特Territory外型相當年輕、動感，內裝用料更是不手軟，海外配有12.3吋數位儀錶、12.3吋多媒體螢幕，行李廂空間為448公升，座椅傾倒後可達1,422公升，當然招牌的L2等級Co-Pilot360也沒少。

海外動力配置相當豐富，基本款配有1.5升渦輪搭配7速雙離合變速箱，擁有167匹馬力、26.5公斤米扭力，部分其他市場，近期另有全新的1.5升渦輪PHEV插電式油電，具備95公里純電續航力與214匹馬力，甚至還有Territory EV電動車。