65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

▲中華J Space即將推出配備升級特仕車！展現力壓TOYOTA Town Ace野心。（圖／翻攝自中華汽車）

記者徐煜展／綜合報導

4月銷售中華J Space繳出1,687銷量擊敗對手TOYOTA Town Ace 1,521輛，J Space已經連續3個月銷量超車Town Ace，而品牌為了再接再厲，近來經端端表示，將推出全新配備升級的特仕車，售價65.6萬起，絲毫不給對手TOYOTA Town Ace反擊空間。

▲特仕車將提供單色與雙色版，外觀升級配備。

即將在近期推出的全新J Space特仕車，外觀將提供新車色選擇，單色售價為65.6萬，另有黑車頂的雙色版為67萬。特仕車變動部分，配胎改為Maxxis，原本選配的前霧燈改為標準配備，而LED頭燈則加上飾條與黑化套件妝點，讓特仕車更顯年輕、動感。

▲配備有感升級電動升降車窗。

內裝也有不少有感升級，原本標準款的傳統手搖車窗設計，特仕車將升級為電動升降，讓主打商用市場的J Space，透過配備升級後，也能切向更多家用車市場。

動力維持1.5升自然進氣引擎，搭配8速自排變速箱，繳出107匹馬力、13.7公斤米扭力，並具備L2等級的輔助駕駛科技。