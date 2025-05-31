【周焦點】新HONDA HR-V售價曝　國產多款新車上市　福特新休旅現身

▲改款HONDA HR-V 3車型售價流出；國產多款特仕車上市；Kia旅行車回來了。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

即將邁入6月的新車重頭戲，重點的小改款HONDA HR-V已經蓄勢待發，並有3款車型售價流出；Nissan、MG各推出多款特仕車新車吸訂單；福特新休旅上路測試再曝光，為國產化上市作準備。

▲小改款HR-V提供汽油、油電2種動力。

小改款HONDA HR-V即將在6月3日現身，而保發中心搶先流出車型售價可供參考（連結），台灣國產HR-V除了將維持入門款的汽油動力外，並新增全新的1.5升e:HEV油電，汽油流出售價84.9萬，2款油電為96.9、101.9萬。

▲台灣福特近期再度現身神秘的休旅測試車，主角應是海外熱門的Equator Sport。

海外即將停產福特Kuga，而台灣原廠似乎早已有準備，從去年開始測試的神祕休旅再度現身（連結），其身分應就是海外熱門的Equator Sport中型休旅，擁有不輸Kuga的車室空間，並具有1.5升渦輪，未來可能成為停產Kuga後繼車款。

▲國產品牌推出多款特仕車。

Nissan、MG本周都有熱門的特仕車上市（連結），Nissan針對Kicks、Sentra、X-Trail推出「涼夏特仕版」限量各200台，售價83.4、89.4、125.4萬；MG部分則有HS MAX升級版（連結），針對1.5升渦輪、2.0升渦輪、1.5升PHEV油電3車型，售價93.9萬起。

▲Kia Ceed Sportswagon回歸台灣，首批限量100台。

Kia旅行車去年12月底下架完售後，本周宣告新年式Ceed Sportswagon回歸上市（連結），並升級輔助系統、導入Luxe套件，共有2車型，售價自112.9萬起，首批限量100台。