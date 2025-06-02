現代「改款入門新休旅」比Mufasa更便宜！菲律賓開賣折合新台幣61萬

▲小改款新現代Creta進軍菲律賓！帶來2種動力。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

日前於印度首發的小改款Hyundai Creta，近來進軍菲律賓市場，定位比台灣剛上市的Mufasa更小、更入門，外觀、內裝與安全科技同步升級，強化競爭力，持續挑戰TOYOTA Yaris Cross、HONDA HR-V 等同級對手。

▲當地售價折合新台幣61萬起。

改款現代Creta定位在Venue 與 Mufasa 之間，尺碼4,330x1,790x1,635mm、軸距達2,610mm，菲律賓開價113.4～137.9 萬披索，折合新台幣約61～74 萬元，是主打首購族的入門休旅作品。

▲標準款相當時尚耐看，運動化的N Line帥氣度搶眼。

改款 Creta 亮點之一來自心外觀設計，導入類似Tucson L風格的設計語言，水箱護罩採用大面積立體幾何圖形搭配 隱藏式日行燈組，點亮後形成類似星芒的視覺效果，整體氣勢明顯提升，而運動化N Line也沒缺席，採用動感的蜂巢水箱護罩，讓視覺更添年輕、氣勢。

▲改款空調面板改為液晶觸控更添科技感。

內裝方面，小改款 Creta 搭載 10.25 吋全數位儀錶，配上中央多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay、Android Auto，空調介面亦升級為觸控整合式面板，進一步提升車內科技感與便利性。

高階車型也將配備皮革座椅、恆溫空調、後座冷氣出風口等實用配備，充分滿足東南亞市場對舒適與實用的需求，當然招牌的SmartSense 駕駛輔助系統也沒少，提供完善的行車安全輔助。

動力標準款採1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，繳出115匹馬力、14.7公斤米扭力，而N Line運動化車型升級1.5升渦輪，配上7速雙離合變速箱，提供160匹馬力、25.8公斤米扭力。