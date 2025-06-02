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福特「手排性能鋼砲」英國提前下架！全車系宣告11月歐洲停產

▲歐洲推出Focus ST Edition，可能就是停產前的最強代表作！（圖／翻攝自福特）

▲福特Focus 11月將於歐洲停產，不過目前英國因訂單已滿、近日已在英國官網下架停售。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）原廠先前曾預告Focus車系將在11月於歐洲停產（報導請點此），其中也包括性能鋼炮Focus ST，不過最近也傳出Focus ST由於英國訂單已滿，這款市場少數手排勁旅目前也在英國官網悄悄下架。

據了解，英國福特透露「目前Focus ST已沒有新的訂單」，不過在當地經銷網絡中大約還有170輛Focus ST尚未售出，距離上一次開放訂購則在4月，至於除了英國以外的其他歐洲市場是否還能下訂則還不確定。

▲歐洲推出Focus ST Edition，可能就是停產前的最強代表作！（圖／翻攝自福特）

▲歐洲推出Focus ST Edition，可能就是停產前的最強代表作！（圖／翻攝自福特）

▲福特Focus ST不僅具有280匹最大馬力，同時也是市場上少數仍提供手排的性能鋼砲。

在Focus ST於英國提前停售下，目前英國僅可購買一般版本的Focus，當地僅提供1.0升3缸渦輪+48V輕油電的單一動力（123匹、153匹），並且有Active、ST-Line等選擇。

至於台灣市場方面，目前福特六和仍持續販售Focus國產車系與Focus ST，其中Focus ST搭載2.3升Ecoboost引擎，具有偏時點火系統、雙獨立可變汽門正時，同時也提供6速手排選擇，最大馬力達280匹／42.3公斤米扭力峰值，售價為148.9萬起。

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