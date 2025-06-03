台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

▲Peugeot今年休旅重頭戲！3008、5008車型售價曝光。（圖／翻攝自《財團法人保險事業發展中心》）

記者徐煜展／綜合報導

日前於車安網送測取得上市合格證的大改款Peugeot 3008、5008，近來更進一步於保發中心流出車型售價，這2款品牌在台的休旅重頭戲，不僅換上有感的全新外觀與內裝，更搭載1.2升油電不僅省油、又省稅金！

▲保發中心不等於實際上市售價，但2款車型仍具有一定的價格帶參考。（圖／翻攝自Peugeot）

新一代Peugeot 3008、5008即將在台灣上市，保發中心流出車型均為Hybrid GT Cielo版本，依照品牌過去策略編成，Hybrid GT Cielo屬於有天窗的頂規版本，3008提供5人座售價155.9萬，5008則有7人座售價181.9萬，保發中心售價可作為價格帶範圍參考，實際上市售價則會更親民一些。

▲改款重點具有動感的外觀、內裝，還有省油省稅金的1.2升渦輪油電。

目前僅流出頂規車型，未來上市相信仍會有較便宜的入門款車型。繼日前的408、2008之後，全新改款的Peugeot 3008、5008也即將換上新世代的1.2升渦輪油電。

來自第三代1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，結合48V電動馬達，綜效輸出達136匹馬力、23.5公斤米扭力，電動馬達可提供額外的21匹馬力、5.2公斤米扭力，瞬間最大輸出更可達28匹馬力、5.6公斤米扭力。

▲車室配有超大的21吋螢幕。

大改款3008 與 5008 採用全新數位化座艙，配備 21 吋 Panoramic i-Cockpit螢幕，支援 Apple CarPlay 與 Android Auto，提供更直覺的操作體驗。 安全配備方面，2款車型標配完整的 ADAS 先進駕駛輔助系統，包括 ACC 主動式定速巡航、ASB 主動式煞車輔助、BSM 盲點偵測、LKA 車道維持輔助等功能，全面提升行車安全。