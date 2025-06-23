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「TOYOTA最豪華休旅」Century升級！1配備後座隱私更好、調漲40萬

▲TOYOTA Century。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Century新年式升級，針對後窗、後三角窗標配3段可調光玻璃，售價也較先前調漲200萬日圓，折新台幣約40.3萬。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA針對品牌最豪華休旅「世极」Century增添配備，針對新年式車型標配升級可調光後窗，包括後車門、後三角窗都有三段可調光功能，可在透明、半透明、不透明間切換，此舉也讓Century售價調漲至2,700萬日圓起，折合新台幣544.8萬。

TOYOTA表示，新年式Century的可調光後窗，是在2塊透明夾層玻璃中增加一層特殊薄膜，並透過電致變色的技術達到三段透明度切換。新增的這項功能可增加後座乘客的隱私，在不犧牲柔和的自然光線下，遮擋外部視野。不過比較可惜的是，全景天窗並未同樣升級，而是維持原本的電動遮陽板設計。

▲TOYOTA Century。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Century。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Century可視為日本勞斯萊斯Cullinan，專為後座設計，此次新年式僅針對後座可調光車窗升級。

至於其他方面，Century皆維持不變，這款專為後座而生的豪華休旅，車長達5,205mm，其豪華程度常被稱為日本版勞斯萊斯Cullinan，後座也具有可調椅背、腳踏功能，並具有後座專屬控制面板、螢幕、頂級音響、衣帽鈎等。

Century的動力系統採3.5升V6 PHEV插電式油電、E-Four Advanced全輪驅動系統，具有綜效馬力412匹，純電續航可達70公里。在新增後座可調光車窗後，售價也較先前調漲200萬日圓（折新台幣約40.3萬）。

▲TOYOTA Century。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Century。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Century。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Century。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Century採3.5升V6 PHEV插電式油電、E-Four Advanced全輪驅動系統，具有綜效馬力412匹，純電續航可達70公里。

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