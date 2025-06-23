Skoda「最便宜電動休旅」展開測試！年底前歐洲首發、折新台幣85萬

▲Skoda在去年發表Epiq Concept概念車後，這款入門電動休旅也在近日在歐洲被首度捕捉到測試身影。（圖／翻攝自Skoda，圖片皆為Epiq Concept概念車，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Skoda在去年3月發表全新電動跨界休旅Epiq後，這款定位在25,000歐元內（折合新台幣約85萬）的戰略車款最近也在歐洲進行測試，新車將與福斯ID.2共用MEB前驅平台，最快在年底前於歐洲開賣。

Skoda打算在2027年推出5款全新電動車，其中之一就是Epiq，從概念車來看，Epiq具有Modern Solid家族設計，車長約4米1，與燃油版的Fabia相當，不過車內空間則更大，具有490L起的後行李廂。

▲Skoda Epiq搭載MEB小型前驅平台，雖然尺碼與Fabia差不多，但車內空間表現更出色。



新Epiq將採大型中控螢幕、並保留部分實體按鍵，Skoda僅透露Epiq具有400公里續航力、V2L功能外，其餘則相當保密。不過考量到MEB小型前驅平台的特點，預料將有38kWh、56kWh兩種電池選擇，最大馬力可望來到226匹。

目前Skoda去年在歐洲共賣出76.7萬輛，是歐洲銷售第4名的汽車品牌，僅以8,000輛緊追在BMW之後，若Epiq測試順利開賣，則有望在親民售價下為Skoda再創銷售動能。

▲Epia售價將壓在25,000歐元左右，有望帶動品牌銷售成長。