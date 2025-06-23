ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KIA「全新電動房車」規格揭露！2種電池大小、最大續航630公里

▲KIA EV4。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA公布EV4規格，將有2種電池版本，目前已在南韓上市。（圖／翻攝自KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA（起亞）南韓原廠公布全新EV4規格，新EV4除了有南韓、北美開發的Sedan 4門電動房車外，也為歐洲市場提供Hatchback電動掀背，目前新車已在南韓上市，其他市場則在今年下旬陸續到來。新EV4共有Base（58.3kWh）、Long Range（81.4kWh）兩種電池容量，WLTP最大續航力可達到630公里（Sedan）。

新EV4搭載E-GMP 400V電動車平台，車長4,730mm（掀背為4,430mm）、車寬1,860mm、車高1,480mm（掀背為1,485mm），軸距2,820mm，屬於C-Segment中小型級距。EV4承襲「Opposites United」設計語彙，具有前衛大膽造型、超低0.23Cd風阻係數。

▲KIA EV4。（圖／翻攝自KIA）

▲除了Sedan房車外，原廠也針對歐洲市場提供Hatchback掀背版本。

EV4也首度提供手動前充電孔，位置在前葉子板處，另外標配先進LED頭燈照明，還可選配IFS智慧頭燈系統，後者可將遠光燈分割成20個獨立控制區段、避免對向來車眩光；另外EV4也配備數位鑰匙2.0、i-Pedal 3.0單踏板模式、Level 2+駕駛輔助系統，具備高速公路自動變換車道功能。

▲KIA EV4。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV4。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV4。（圖／翻攝自KIA）

▲EV4皆搭載E-GMP 400V平台，車內也採雙12.3吋曲面螢幕。

座艙方面，則採雙12.3吋雙曲面儀表、中控螢幕，另外也具有12吋抬頭顯示器、駕駛監測系統等，車內也採簡潔設計佈局、具有EPB電子手煞車、490公升起（掀背車型為435L）後行李廂空間，另外也有車內外V2L外接電源供應、V2G車輛對電網供電功能。

KIA僅公布EV4加速表現，其中Base車型靜止加速破百7.4秒、Long Range版本則是7.7秒，續航力則分別為430km、630km，在直流快充下，僅需29-31分鐘就能完成10-80%充電。

▲KIA EV4。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV4。（圖／翻攝自KIA）

▲EV4預計在今年下旬陸續於其他市場販售。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車房車掀背KIA起亞EV4BaseLong RangeE-GMP續航加速性能V2LV2G

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

「MG預告2款新車」6月底大陸上市！1.5升動力折合新台幣36萬

「MG預告2款新車」6月底大陸上市！1.5升動力折合新台幣36萬

最新文章

「MG預告2款新車」6月底大陸上市2025-06-23

KIA「全新電動房車」規格揭露2025-06-23

「特斯拉Model Y休旅」改款新性能款現身2025-06-23

Lexus最美轎跑／敞篷推最終特仕2025-06-23

台灣本田今年還有「2款全新油電車」上市2025-06-23

全新Audi A5「房車、旅行車」本周發表2025-06-23

「第3代LEXUS IS」奮戰12年今年謝幕2025-06-23

俄羅斯車廠推自主開發全新休旅2025-06-22

Honda新子品牌推城市物流電動載具2025-06-22

零跑汽車全球第1500間門市開幕2025-06-22

熱門文章

台灣本田今年還有「2款全新油電車」上市2025-06-23

「第3代LEXUS IS」奮戰12年今年謝幕2025-06-23

TOYOTA全新「7人座MPV」傳今年10月量產2025-06-17

TOYOTA「入門小型MPV」將改款2025-06-21

俄羅斯車廠推自主開發全新休旅2025-06-22

全新Audi A5「房車、旅行車」本周發表2025-06-23

Honda新子品牌推城市物流電動載具2025-06-22

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！2025-06-19

零跑汽車全球第1500間門市開幕2025-06-22

福斯電動麵包車化身自動駕駛旅遊專車2025-06-22

相關新聞

「特斯拉Model Y休旅」改款新性能款現身！今年還有7人座將量產

「特斯拉Model Y休旅」改款新性能款現身！今年還有7人座將量產

Lexus「最美轎跑／敞篷」將推最終特仕！限量升級、為V8動力告別

Lexus「最美轎跑／敞篷」將推最終特仕！限量升級、為V8動力告別

台中鬧區毒蟲拒檢！駕BMW橫掃40輛汽機車　逃逸5hrs雲林落網

台中鬧區毒蟲拒檢！駕BMW橫掃40輛汽機車　逃逸5hrs雲林落網

全新Audi A5「房車、旅行車」本周發表！性能車380萬起價格搶先曝光

全新Audi A5「房車、旅行車」本周發表！性能車380萬起價格搶先曝光

「第3代LEXUS IS」奮戰12年今年謝幕！大改款轉型接棒補位

「第3代LEXUS IS」奮戰12年今年謝幕！大改款轉型接棒補位

讀者迴響

熱門文章

台灣本田今年還有「2款全新油電車」上市！改款HR-V只是前菜

台灣本田今年還有「2款全新油電車」上市！改款HR-V只是前菜

「第3代LEXUS IS」奮戰12年今年謝幕！大改款轉型接棒補位

「第3代LEXUS IS」奮戰12年今年謝幕！大改款轉型接棒補位

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

TOYOTA「入門小型MPV」睽違11年將改款　雙滑門、增1.2油電動力

TOYOTA「入門小型MPV」睽違11年將改款　雙滑門、增1.2油電動力

俄羅斯車廠「推自主開發全新休旅」！品牌近30年首見2026投產開賣

俄羅斯車廠「推自主開發全新休旅」！品牌近30年首見2026投產開賣

全新Audi A5「房車、旅行車」本周發表！性能車380萬起價格搶先曝光

全新Audi A5「房車、旅行車」本周發表！性能車380萬起價格搶先曝光

Honda全新子品牌「推城市物流4輪電動載具」！可行駛單車道年底交付

Honda全新子品牌「推城市物流4輪電動載具」！可行駛單車道年底交付

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366