KIA「全新電動房車」規格揭露！2種電池大小、最大續航630公里

▲KIA公布EV4規格，將有2種電池版本，目前已在南韓上市。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

KIA（起亞）南韓原廠公布全新EV4規格，新EV4除了有南韓、北美開發的Sedan 4門電動房車外，也為歐洲市場提供Hatchback電動掀背，目前新車已在南韓上市，其他市場則在今年下旬陸續到來。新EV4共有Base（58.3kWh）、Long Range（81.4kWh）兩種電池容量，WLTP最大續航力可達到630公里（Sedan）。

新EV4搭載E-GMP 400V電動車平台，車長4,730mm（掀背為4,430mm）、車寬1,860mm、車高1,480mm（掀背為1,485mm），軸距2,820mm，屬於C-Segment中小型級距。EV4承襲「Opposites United」設計語彙，具有前衛大膽造型、超低0.23Cd風阻係數。

▲除了Sedan房車外，原廠也針對歐洲市場提供Hatchback掀背版本。



EV4也首度提供手動前充電孔，位置在前葉子板處，另外標配先進LED頭燈照明，還可選配IFS智慧頭燈系統，後者可將遠光燈分割成20個獨立控制區段、避免對向來車眩光；另外EV4也配備數位鑰匙2.0、i-Pedal 3.0單踏板模式、Level 2+駕駛輔助系統，具備高速公路自動變換車道功能。

▲EV4皆搭載E-GMP 400V平台，車內也採雙12.3吋曲面螢幕。



座艙方面，則採雙12.3吋雙曲面儀表、中控螢幕，另外也具有12吋抬頭顯示器、駕駛監測系統等，車內也採簡潔設計佈局、具有EPB電子手煞車、490公升起（掀背車型為435L）後行李廂空間，另外也有車內外V2L外接電源供應、V2G車輛對電網供電功能。

KIA僅公布EV4加速表現，其中Base車型靜止加速破百7.4秒、Long Range版本則是7.7秒，續航力則分別為430km、630km，在直流快充下，僅需29-31分鐘就能完成10-80%充電。

▲EV4預計在今年下旬陸續於其他市場販售。